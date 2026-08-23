Crítica sonora: Tokáyev sobre los abrazos entre hombres

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Crítica sonora: Tokáyev sobre los abrazos entre hombres

Presidente de la República de Kazajistán Kasim-Yomart Tokáyev criticó la costumbre, cada vez más común en la sociedad, especialmente entre hombres y militares, de saludarse con abrazos y besos. El jefe de Estado subrayó que tal actitud no se corresponde en absoluto con los valores nacionales y las tradiciones históricas del pueblo.

Expresó estas opiniones durante un diálogo abierto con periodistas tras votar en las elecciones parlamentarias en Astaná.

«Esto nunca ha existido en nuestras tradiciones»

El jefe de Estado, al llamar la atención sobre los cambios negativos en la cultura de los saludos, enfatizó que se deben mantener límites:

«No es bueno que los hombres se abracen o se besen, ni que las mujeres besen a los hombres o viceversa. Esto nunca ha existido en nuestras tradiciones», dijo el líder kazajo.

Según Tokáyev, la sinceridad y el respeto entre hombres deben expresarse mediante un firme apretón de manos:

  • La cultura del apretón de manos: «Los hombres deben darse la mano con firmeza. Hay que saludar con una sonrisa, sin extender la mano floja como una chuleta o una rama, pero sin excederse»;

  • Reprimenda a los militares: El presidente condenó especialmente estos comportamientos en personas con uniforme: «Ni siquiera se puede imaginar esto en personas con uniforme militar. Incluso los generales están empezando a abrazarse. ¿Qué es esto?»

En Kazajistán renovación política: elecciones al Majilis y dimisión del gobierno

Tokáyev hizo esta declaración durante un proceso político importante para el país — el nuevo parlamento unicameral — Majilis el día de las elecciones:

  • Formación del nuevo parlamento: A través del proceso de votación que tiene lugar el domingo, se elegirá una nueva composición del Majilis;

  • Dimisión del gobierno: De acuerdo con los requisitos legislativos, tras la elección del nuevo parlamento, el gobierno actual presenta su dimisión y se forma un nuevo Consejo de Ministros.

La postura firme del líder kazajo sobre la mentalidad nacional y la etiqueta está provocando amplios debates en las redes sociales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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