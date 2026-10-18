Protestas en Francia: saquean tiendas de Dior y Louis Vuitton

·10·Mundo
Protestas en Francia: saquean tiendas de Dior y Louis Vuitton

Durante las protestas masivas contra el gobierno en Francia, tiendas de marcas reconocidas como Dior, Louis Vuitton, Celine y otras fueron atacadas y saqueadas. Así lo informó la publicación "LiFO".

Según los informes, el 17 de octubre se llevaron a cabo manifestaciones en varias ciudades del país. Algunos grupos aprovecharon la situación para irrumpir en establecimientos comerciales. Los incidentes no se limitaron a tiendas de artículos de lujo, sino que también afectaron a tiendas de electrónica, panaderías y supermercados.

En París, resultaron dañados puntos de venta de las marcas CELINE, Dior, Burberry y Louis Vuitton. Individuos que rompieron el escaparate de una tienda de cosméticos cerca de la Plaza de la República lanzaron los productos del interior a la gente reunida afuera. Quienes irrumpieron en una tienda de telecomunicaciones lanzaron teléfonos a la calle.

Asimismo, el monumento central de la Plaza de la República fue cubierto con diversas inscripciones y parte del pavimento fue arrancado. Se produjo un incendio en el bar "La Barrique". Bebidas alcohólicas y gaseosas sustraídas de un supermercado cercano fueron lanzadas contra los agentes de policía.

También se registraron disturbios en Marsella, Lille y Niza. En Marsella, la tienda Hermès y puntos de venta de joyería, ropa, cosméticos y electrodomésticos fueron dañados. Se llamó a los bomberos para apagar un incendio en una zapatería.

En Lille, se observaron actos de vandalismo en establecimientos comerciales. El alcalde de la ciudad, Arnaud Deland, informó que los individuos también irrumpieron en la tienda Apple Store del centro. En Niza, fueron saqueadas tiendas de ropa deportiva y un centro de venta de motocicletas.

Las protestas, que comenzaron con demandas para mejorar las condiciones educativas en las escuelas, se convirtieron posteriormente en un movimiento de protesta antigubernamental a gran escala. Los manifestantes expresan principalmente su descontento por el aumento del costo de vida y la presión económica sobre la población.

Protestas en FranciaDiorLouis VuittonHermèsFrancia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

7 años de prisión por bolsos Dior y Chanel: condenada la ex primera dama de Corea del Sur7 años de prisión por bolsos Dior y Chanel: condenada la ex primera dama de Corea del Sur27 junio 13:13Muere un atleta de 21 años tras someterse a casi 30 operacionesMuere un atleta de 21 años tras someterse a casi 30 operaciones27 septiembre 15:17¿Por qué Zendaya no se levantó para saludar a la primera dama de Francia?¿Por qué Zendaya no se levantó para saludar a la primera dama de Francia?8 octubre 16:329 de octubre: Día Mundial del Correo y eventos históricos9 de octubre: Día Mundial del Correo y eventos históricos9 octubre 10:22Lauren Wasser o la chica de las piernas de oro, demuestra una asombrosa voluntad de vivirLauren Wasser o la chica de las piernas de oro, demuestra una asombrosa voluntad de vivir12 mayo 13:53¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...18 julio 23:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa