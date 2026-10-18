Durante las protestas masivas contra el gobierno en Francia, tiendas de marcas reconocidas como Dior, Louis Vuitton, Celine y otras fueron atacadas y saqueadas. Así lo informó la publicación "LiFO".

Según los informes, el 17 de octubre se llevaron a cabo manifestaciones en varias ciudades del país. Algunos grupos aprovecharon la situación para irrumpir en establecimientos comerciales. Los incidentes no se limitaron a tiendas de artículos de lujo, sino que también afectaron a tiendas de electrónica, panaderías y supermercados.

En París, resultaron dañados puntos de venta de las marcas CELINE, Dior, Burberry y Louis Vuitton. Individuos que rompieron el escaparate de una tienda de cosméticos cerca de la Plaza de la República lanzaron los productos del interior a la gente reunida afuera. Quienes irrumpieron en una tienda de telecomunicaciones lanzaron teléfonos a la calle.

Asimismo, el monumento central de la Plaza de la República fue cubierto con diversas inscripciones y parte del pavimento fue arrancado. Se produjo un incendio en el bar "La Barrique". Bebidas alcohólicas y gaseosas sustraídas de un supermercado cercano fueron lanzadas contra los agentes de policía.

También se registraron disturbios en Marsella, Lille y Niza. En Marsella, la tienda Hermès y puntos de venta de joyería, ropa, cosméticos y electrodomésticos fueron dañados. Se llamó a los bomberos para apagar un incendio en una zapatería.

En Lille, se observaron actos de vandalismo en establecimientos comerciales. El alcalde de la ciudad, Arnaud Deland, informó que los individuos también irrumpieron en la tienda Apple Store del centro. En Niza, fueron saqueadas tiendas de ropa deportiva y un centro de venta de motocicletas.

Las protestas, que comenzaron con demandas para mejorar las condiciones educativas en las escuelas, se convirtieron posteriormente en un movimiento de protesta antigubernamental a gran escala. Los manifestantes expresan principalmente su descontento por el aumento del costo de vida y la presión económica sobre la población.