7 años de prisión por bolsos Dior y Chanel: condenada la ex primera dama de Corea del Sur

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon-hee, ha sido condenada a 7 años de prisión por haber aceptado sobornos en forma de regalos de lujo.

Según el tribunal, la esposa del expresidente Yoon Suk-yeol aceptó objetos de valor a cambio de resolver diversos asuntos para empresarios y funcionarios.

Entre los regalos se encontraban bolsos de las marcas Dior y Chanel, joyas preciosas, relojes y otros artículos de lujo. El tribunal concluyó que Kim Keon-hee utilizó su influencia como esposa del presidente para ayudar a personas interesadas.

Se informa que la ex primera dama no está satisfecha con la decisión del tribunal y sus abogados planean apelar la sentencia.

Su esposo, el expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol, fue condenado a cadena perpetua en febrero de este año por dirigir una insurrección contra el Estado relacionada con la declaración de la ley marcial en 2024.