Productos de marca saqueados en Francia salen a la venta

Están apareciendo masivamente en Internet anuncios de venta de productos robados durante los disturbios en Francia. Los ciudadanos franceses expresan su descontento en las redes sociales ante estas publicaciones, según informes recogidos por RIA Novosti.

Dichos anuncios se publican principalmente en la versión francesa de la plataforma online Vinted.

«¡Vinted se ha convertido en el mayor mercado de venta de productos robados y saqueados el 17 de octubre!», se quejó una usuaria llamada Marie en la red social X.

Los usuarios de redes sociales señalan un aumento en los anuncios de venta de cosméticos, especialmente sets de belleza, así como ropa y calzado. Algunos anuncios indican explícitamente que los artículos fueron robados durante las manifestaciones del 17 de octubre.

«Hay un caos total en Vinted», escribió otro internauta, adjuntando capturas de pantalla de anuncios que ofrecen bolsas llenas de cosméticos provenientes de la tienda Sephora.

El ministro de Comercio de Francia, Serge Papin, confirmó que los bienes robados durante los disturbios han comenzado a venderse en ciertas plataformas online. Condenó esta práctica y anunció que se reunirá con representantes de estos servicios para abordar el problema.

Las protestas en Francia comenzaron a mediados de septiembre. En aquel entonces, estudiantes de secundaria que exigían mejoras en las condiciones escolares salieron a las calles en las afueras de París. Posteriormente, se unieron ciudadanos descontentos por el aumento de los precios, extendiéndose las manifestaciones a otras regiones del país.

La mayor manifestación tuvo lugar el 17 de octubre en todo el país, terminando en disturbios y saqueos de tiendas. Según el Ministerio del Interior, participaron unas 550 000 personas.

En medio de las protestas, los saqueadores asaltaron tiendas, rompieron escaparates y se llevaron diversos productos, incluidos artículos de boutiques de marcas de lujo. Estos incidentes se observaron especialmente en París y Marsella.