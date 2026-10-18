Cristiano Ronaldo anuncia una inversión de 10 millones de euros en un nuevo proyecto empresarial

La estrella mundial del fútbol y empresario Cristiano Ronaldo continúa expandiendo su imperio empresarial. Según informes del prestigioso medio portugués SIC Noticias el futbolista de 41 años ha invertido de sus fondos personales 10 millones de euros para crear y producir una nueva marca de agua mineral premium.

Su socio igualitario en el proyecto es un gigante industrial portugués: el grupo Outeirinho participa en la iniciativa.

Una inversión total de 20 millones de euros y una participación del 50/50

El nuevo proyecto empresarial tiene un gran alcance financiero, con las partes compartiendo los costos equitativamente:

Distribución de la inversión: El grupo Outeirinho también ha destinado 10 millones de euros al proyecto, elevando el volumen total de la inversión inicial a 20 millones de euros ;

Asociación igualitaria: Como parte de este acuerdo, Cristiano Ronaldo adquirió exactamente el 50% de las acciones de la nueva empresa;

Diseñadores italianos involucrados: El desarrollo del concepto de la nueva marca y el diseño de la botella han sido confiados a uno de los famosos estudios de diseño italianos.

Lanzamiento al mercado global en 2027 y creación de empleo

Se han establecido planes estratégicos claros para la nueva marca de agua:

Puesta en marcha de la fábrica: La construcción de una planta de embotellado equipada con la última tecnología y la comercialización del producto están previstas para finales de 2027 ;

Exportación internacional: El producto se distribuirá primero en el mercado interno portugués y luego a las redes comerciales internacionales;

Socio líder en el mercado portugués: Cabe destacar que la empresa Outeirinho controla actualmente casi el 45% del mercado portugués de agua embotellada. Se espera que la nueva planta cree decenas de empleos adicionales en la región.

Ronaldo y el estilo de vida saludable: La experiencia Ursu9

El interés de Cristiano en el negocio del agua no es casualidad:

El famoso proyecto Ursu9: En junio de 2023, Ronaldo presentó oficialmente en Madrid la marca de agua mineral alcalina Ursu9 y se convirtió en su cofundador;

Promoción de hábitos saludables: Para el futbolista, que siempre promueve una alimentación saludable, el deporte y el consumo de agua pura, esta dirección encaja perfectamente con su marca personal y su filosofía.

Se espera que el lanzamiento de esta nueva marca asegure a Ronaldo una transición exitosa hacia el mundo empresarial tras su carrera futbolística.