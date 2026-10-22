Cristiano Ronaldo construye una planta de agua de 20 millones de euros

La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo está construyendo una planta de producción de agua mineral en el pueblo de Gostey, al norte del país. Se planea una inversión de cerca de 20 millones de euros en el proyecto.

Según la agencia de noticias portuguesa Lusa, el proyecto es llevado a cabo por la empresa Maravilha Decimal, propiedad a partes iguales del futbolista y del grupo Grupo Outeirinho. Ambas partes poseen el 50% de las acciones de la compañía.

Actualmente, se están realizando los trabajos de preparación del terreno y los cimientos. Se prevé finalizar la construcción de la planta a finales de 2027 y poner en marcha la producción a principios de 2028.

La planta tendrá capacidad para envasar entre 500 y 600 millones de litros de agua al año en botellas de vidrio y plástico. Se espera crear inicialmente entre 30 y 35 puestos de trabajo, cifra que podría aumentar a medida que crezca la producción.

El proyecto utilizará agua de un manantial natural en Gostey. El producto está destinado principalmente a mercados extranjeros, incluyendo Estados Unidos. El diseño de las botellas se está desarrollando en Italia.

Este es uno de los proyectos de Ronaldo en el sector del agua. La nueva empresa se realiza en colaboración con Grupo Outeirinho, activo en el mercado de agua embotellada en Portugal.