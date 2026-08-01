Científicos rusos descubren en las montañas Jibiny un nuevo mineral más valioso que el oro

Un nuevo mineral fue descubierto en la mina Kírov, en las montañas Jibiny de Rusia. Los científicos informaron que esta sustancia no había sido registrada previamente en la literatura científica y la llamaron «kola-ashcroftita».

Se determinó que el mineral contiene itrio. El itrio pertenece al grupo de las tierras raras y se considera una materia prima importante en la producción de alta tecnología.

Según las evaluaciones iniciales, el valor de una capa mineral de un milímetro formada en la roca podría alcanzar unos 145 dólares. Por esta razón, el hallazgo se menciona condicionalmente como un mineral más valioso que el oro.

Los especialistas continuarán estudiando su composición, proceso de formación y las posibilidades de uso industrial.