Científicos rusos han logrado un gran avance en el campo de la geología y la mineralogía. En la península de Kola, se encontró un mineral extremadamente raro, anteriormente desconocido para la ciencia y cuyo valor supera varias veces al del oro. Este hallazgo, bautizado como «Kola ashcroftine», sorprende a los geólogos del mundo por su compleja estructura cristalográfica y su composición química única.

Según RIA Novosti, citando al Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación Rusa, este descubrimiento histórico es el resultado de investigaciones conjuntas del Centro Científico de Kola de la Academia Rusa de Ciencias, la Universidad Estatal de San Petersburgo y el Museo de Mineralogía Fersman.

1. Sensación en los montes Jibiny: de muestra desconocida a descubrimiento científico

Este mineral único, que nunca antes había aparecido en los mapas geológicos, fue encontrado en la famosa mina Kirovsky, situada en el macizo de Jibiny, descubierto.

Al principio, los investigadores no pudieron identificar la muestra inusual al compararla con minerales estándar y la enviaron al laboratorio como «muestra desconocida». Tras profundos análisis cristalográficos y químicos, los científicos confirmaron oficialmente el descubrimiento de una especie mineralógica totalmente nueva y la llamaron «Kola ashcroftine» (Kola ashcroftine).

2. «Más caro que el oro»: el valor récord del mineral

Uno de los aspectos más sensacionales del descubrimiento es su valoración, muy por encima de los metales y piedras preciosas habituales en el mercado.

Según las estimaciones iniciales de losespecialistas, el precio medio estimado de la pátina de este mineral alcanza los 145 dólares (o 12 470 rublos) por milímetro. Esta cifra significa que su precio por gramo es varias veces superior al precio del oro puro que se comercializa en el mercado mundial.

«El precio fijado por 1 milímetro de este mineral lo convierte no solo en un hallazgo geológico, sino en una de las muestras minerales más valiosas y raras del planeta» — señala el análisis de los expertos del sector.

3. Rareza química: una combinación única de itrio, calcio y flúor

La «Kola ashcroftine» difiere radicalmente de los silicatos clásicos por su composición. Se confirmó la presencia de un elemento de tierras raras, crucial para las altas tecnologías y la industria: itrio. está presente.

Elementos constitutivos y singularidad del mineral:

Elementos principales: Silicio, potasio, sodio y el elemento de tierras raras, itrio;

Aditivos raros: Calcio, manganeso y flúor;

Estructura cristalina: Posee una de las redes atómicas más complejas y perfectas entre los minerales conocidos.

En la experiencia mundial, una ashcroftine clásica similar (piedra de silicato rosa, transparente y muy frágil) se había encontrado anteriormente en minas de Groenlandia, Canadá e Italia. Sin embargo, la muestra hallada en la península de Kola es el único análogo en el mundo que combina calcio, manganeso y flúor. Es considerado único.

4. Perspectivas de futuro: ¿dónde se utilizará el nuevo mineral?

Los científicos rusos planean seguir investigando las propiedades físico-químicas de la «Kola ashcroftine» y sus aplicaciones potenciales.

La presencia de itrio y otros elementos raros podría convertir a este mineral en una base fundamental importante para la industria de alta tecnología, la electrónica cuántica o la creación de materiales superconductores.

Conclusión: una nueva página en la geología rusa

El descubrimiento de la «Kola ashcroftine» no es solo una noticia geológica más, sino la prueba de la inmensa riqueza oculta en las profundidades de la Tierra. Este hallazgo supone un gran paso histórico para la ciencia fundamental y la mineralogía rusas.

¿Cómo cree que minerales tan raros, valorados por encima del oro, podrían transformar las tecnologías del futuro? ¡Deje su opinión en los comentarios!