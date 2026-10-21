El presidente estadounidense Donald Trump criticó la política de inmigración de Francia, afirmando que ya había advertido al líder del país, Emmanuel Macron, al respecto. En su opinión, la inmigración es una de las causas principales de los disturbios en Europa.

El 19 de octubre, en una conversación con periodistas, Trump destacó que Francia está cometiendo un grave error al aceptar inmigrantes de diversos países del mundo.

« Advertí a Macron hace mucho tiempo. Francia está cometiendo un gran error al aceptar personas de diferentes partes del mundo. París pronto se convertirá en una ciudad musulmana », dijo el presidente estadounidense.

Trump también instó a los países europeos a fortalecer el control fronterizo. Señaló que si no se toman medidas estrictas contra los inmigrantes ilegales y los delincuentes, la región podría enfrentar graves problemas. Esta declaración reafirma la postura crítica de Trump sobre la política migratoria europea. Sin embargo, su opinión sobre los futuros cambios demográficos de París es una declaración política personal y no debe tomarse como un hecho confirmado.