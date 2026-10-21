ChatGPT causa miles de problemas en los tribunales alemanes

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ChatGPT causa miles de problemas en los tribunales alemanes

En Alemania, el aumento de demandas judiciales preparadas con ChatGPT está generando nuevos problemas para los jueces. Algunas solicitudes tienen miles de páginas e incluyen leyes inexistentes y sentencias judiciales que nunca se dictaron.

Se informa que el número de personas que utilizan inteligencia artificial para presentar demandas ante los tribunales ha aumentado considerablemente. Esto incrementa la carga de trabajo del personal judicial y complica el proceso de revisión de documentos.

Una demanda de 4500 páginas pone a prueba a los jueces

Se dice que el volumen de algunas demandas alcanza hasta las 4500 páginas. Revisar documentos tan extensos requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte de los jueces.

Otro aspecto del problema es que ChatGPT a veces puede proporcionar información jurídica incorrecta. En particular, existe la posibilidad de que la IA presente leyes inexistentes o decisiones judiciales no adoptadas como información real.

Como resultado, el personal judicial se ve obligado a verificar individualmente las pruebas presentadas, las normas legales y las sentencias judiciales.

¿Limitará Alemania el volumen de los documentos?

Dada la gravedad de la situación, el Ministerio de Justicia de Alemania está considerando establecer límites al volumen de los documentos que se presentan ante los tribunales.

Curiosamente, la misma tecnología podría utilizarse para resolver los problemas que ha causado. Los tribunales podrían aplicar la IA para analizar solicitudes excesivamente largas, extraer información importante y acelerar la revisión de documentos.

Sin embargo, la importancia de verificar la exactitud de la información jurídica sigue siendo fundamental al utilizar estas tecnologías. Porque, por muy convincente que parezca un texto preparado por la IA, cada ley y sentencia judicial debe ser auténtica.

AlemaniaChatGPTDemandas judicialesMinisterio de JusticiaInteligencia artificial
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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