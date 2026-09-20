En Brasil, un granjero de 36 años fue arrestado por la policía tras compartir detalles sobre un plan de un crimen grave contra su hijo durante sus interacciones con ChatGPT. El suceso destaca cómo funcionan los sistemas de seguridad en las plataformas de inteligencia artificial.

OpenAI informó a las autoridades estadounidenses

El incidente ocurrió cerca de la ciudad de São Gabriel da Palha, en el estado de Espírito Santo. Según la policía, el sospechoso estuvo chateando con ChatGPT durante casi dos meses, dejando información sobre sus planes de violencia contra su hijo.

OpenAI detectó estas conversaciones por motivos de seguridad y transmitió la información al FBI. Posteriormente, el FBI alertó a las autoridades locales a través del CyberLab del Ministerio de Justicia de Brasil.

El sospechoso fue detenido un día antes de ejecutar su plan

La policía brasileña informó que el sospechoso fue capturado el 19 de junio, un día antes de la fecha en que se planeaba ejecutar el acto. Las fuerzas del orden fueron notificadas con antelación sobre el riesgo real para la vida del menor.

La policía indicó que el sospechoso está siendo investigado por cargos de amenazas, incitación al crimen e intento de homicidio. La identidad del individuo no ha sido revelada.

Es importante destacar que, en este caso, ChatGPT no fue una herramienta para cometer el delito, sino que funcionó como un entorno digital donde el sistema de seguridad ayudó a identificar una comunicación peligrosa.

Este suceso ha intensificado el debate sobre cómo se monitorean las interacciones con la IA por seguridad y el protocolo para informar a las autoridades ante amenazas graves.