Una mujer estadounidense muere tras seguir consejos de ChatGPT: su familia demanda a OpenAI

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Una mujer estadounidense muere tras seguir consejos de ChatGPT: su familia demanda a OpenAI

En Estados Unidos, los padres de Bowen Van, una mujer de 31 años que padecía epilepsia, han demandado a OpenAI tras su fallecimiento.

Un collage que muestra a una mujer de origen asiático, una foto familiar y el logotipo de ChatGPT.

La familia alega que ChatGPT dio a la mujer consejos peligrosos sobre cómo reducir su medicación antiepiléptica. Así lo informó el diario The New York Times.

Se ha informado que Bowen Van tomaba medicamentos contra la epilepsia desde hace más de diez años. Le preocupaban ciertos problemas de salud y temía que el fármaco afectara su capacidad de habla y pensamiento.

La mujer también estaba preocupada por la posibilidad de perder su empleo en Amazon. Deseaba expresarse con mayor fluidez en entrevistas de trabajo y, por ello, consultó a ChatGPT sobre la reducción de la dosis de su medicamento.

Según la demanda de la familia, el chatbot le propuso un plan para reducir la dosis gradualmente. También se afirma que la incitó a ocultar este plan a sus médicos y no tomó en serio los cambios preocupantes en su salud.

El neurólogo tratante de Bowen no habría recomendado suspender el medicamento dado su historial clínico y estado. Los documentos presentados ante el tribunal señalan una relación entre la reducción de la dosis y el fallecimiento de la mujer, ocurrido en febrero de 2026.

Los padres de Bowen acusan a OpenAI de negligencia y de proporcionar asesoramiento médico peligroso. Un portavoz de la empresa calificó el suceso de trágico, subrayando que ChatGPT no puede sustituir la atención médica. Asimismo, indicó que los nuevos modelos detectan mejor las situaciones de emergencia médica que el modelo antiguo utilizado por la mujer.

Actualmente, se espera que el caso sea examinado por el tribunal. Las alegaciones de la familia aún no son una conclusión confirmada por la justicia.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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