Un candidato que dice «no entender de política» gana una elección en Canadá

En Kelowna, en la provincia canadiense de Columbia Británica, Brady Rogers obtuvo un escaño en el consejo municipal tras una inusual campaña electoral. Atrajo la atención de los votantes con lemas originales, admitiendo abiertamente y con humor su falta de experiencia política. La noticia fue reportada por el International Business Times.

Los carteles electorales de Rogers incluían frases como «No sé lo que estoy haciendo», «En realidad no quiero hacer esto» y «Solo estoy tratando de pagar el alquiler». Su campaña se volvió viral en las redes sociales, despertando un gran interés.

En las elecciones locales celebradas el 17 de octubre, Rogers obtuvo 12 635 votos, ocupando el cuarto lugar entre 37 candidatos. Logró ganar uno de los ocho escaños del consejo municipal de Kelowna. Estos datos fueron confirmados por los resultados preliminares de la administración municipal.

Curiosamente, Rogers es en realidad ingeniero de automatización y propietario de un negocio de reciclaje de residuos. Afirmó que sus comentarios durante la campaña fueron en tono humorístico, pero que se tomará muy en serio su labor en el consejo.

De este modo, el candidato que destacó con humor su desinterés por la política logró ganarse a los votantes con su campaña atípica y obtuvo un puesto en el consejo municipal.