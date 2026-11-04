Un oso grizzly ataca a una madre en Canadá, su hija de 19 años está desaparecida

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Un oso grizzly ataca a una madre en Canadá, su hija de 19 años está desaparecida

Un ataque de un oso grizzly en la provincia canadiense de Columbia Británica terminó en tragedia. Una mujer perdió la vida y su hija de 19 años sigue desaparecida. Actualmente, las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Se ha informado que Jenny Ballarras y su hija desaparecieron durante el fin de semana. Al no tener noticias de ellas, sus familiares iniciaron la búsqueda por su cuenta. Más tarde, el vehículo de ambas fue localizado en el punto de inicio de una ruta de senderismo cerca de la ciudad de Bella Coola.

El trágico suceso ocurrió en la costa central de la provincia, en la zona de la ruta Snooka West, a unos 8 kilómetros al este de Bella Coola. El 1 de noviembre, los agentes de conservación de la naturaleza que participaban en la búsqueda encontraron el cuerpo de la mujer. La búsqueda de su hija de 19 años sigue en curso.

Según informes locales, los ataques de osos grizzly a humanos son poco frecuentes en esta zona. Sin embargo, en noviembre del año pasado, un oso atacó a estudiantes y profesores en los alrededores, dejando 11 heridos. El animal salió del bosque y atacó a un grupo de alumnos que comían cerca del sendero. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, no fue posible localizarlo.

El jefe de la nación Nuxalk, Samuel Schooner, informó que se están instalando trampas para identificar al oso que podría estar relacionado con este incidente. Asimismo, solicitó a los medios de comunicación que no contacten a los residentes locales.

Actualmente, la atención principal se centra en localizar a la joven de 19 años desaparecida y en identificar al animal responsable del incidente.

Columbia BritánicaBella CoolaOso GrizzlySnooka WestCanadá
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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