Elección inusual en Perú: un alcalde fue elegido lanzando una moneda al aire

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Elección inusual en Perú: un alcalde fue elegido lanzando una moneda al aire

En las elecciones municipales celebradas en el distrito de Conima, Perú, dos candidatos obtuvieron la misma cantidad de votos: 671 cada uno. Como resultado, fue necesario utilizar un método inusual para determinar al ganador.

El 4 de noviembre, la comisión electoral especial decidió mediante el lanzamiento de una moneda cuál de los candidatos ocuparía el cargo de alcalde. Según el resultado, Ruben Quispe Capajana fue declarado ganador y elegido alcalde del distrito.

Según la información, esta situación está contemplada en la legislación peruana. Si dos o más candidatos obtienen el mismo número de votos en una elección, el ganador puede ser determinado mediante un sorteo.

De esta manera, el destino de los dos candidatos que luchaban por la alcaldía del distrito de Conima dependió del resultado de un simple lanzamiento de moneda.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editor
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