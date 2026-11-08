Tragedia en Canadá: una madre y su hija mueren tras un ataque de oso grizzly

En la provincia canadiense de Columbia Británica, una mujer y su hija perdieron la vida tras un incidente que probablemente fue causado por el ataque de un oso grizzly. Sus cuerpos fueron hallados durante las operaciones de búsqueda.

Se informó que Jenny Balcarras y su hija Selah Reed fueron reportadas como desaparecidas el 1 de noviembre. Al no regresar, sus familiares iniciaron la búsqueda. Posteriormente, el vehículo de la mujer fue localizado al inicio del sendero Snooka West, cerca de la ciudad de Bella Coola.

El incidente ocurrió en la costa central de Columbia Británica, a unos ocho kilómetros al este de Bella Coola. Los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de la mujer el 2 de noviembre y el de su hija al día siguiente. Las evidencias en el lugar sugieren un ataque de animal salvaje. Actualmente, el caso se investiga como un ataque de oso grizzly.

Se señala que en la misma zona, en noviembre de 2025, un grizzly atacó a estudiantes y profesores. En aquella ocasión, 11 personas resultaron heridas, pero no fue posible localizar al animal.

Hasta el 7 de noviembre, los agentes del servicio de conservación de la naturaleza han capturado a un oso grizzly. Su relación con este incidente está siendo determinada mediante análisis de ADN y otras pruebas. Las autoridades aún no saben si uno o varios osos participaron en el ataque.