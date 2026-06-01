Buscan a un joven de 23 años arrastrado por la corriente en Namangan

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Buscan a un joven de 23 años arrastrado por la corriente en Namangan

Se ha informado que un joven de 23 años fue arrastrado por el agua en el distrito de Pop, en la región de Namangan. El incidente ocurrió el 28 de mayo de 2026 en el arroyo "Chodaksoy", que atraviesa una zona recreativa.

Según se ha dado a conocer, el joven acudió a la zona recreativa con sus familiares y entró al arroyo para nadar. Debido a un descuido, se ahogó y no volvió a salir a la superficie.

Actualmente, las labores de búsqueda continúan. Los equipos de rescate del Departamento de Situaciones de Emergencia del distrito han sido movilizados.

La fiscalía del distrito de Pop está llevando a cabo una investigación preliminar sobre este suceso.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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