Surface con rendimiento de RTX 5070: presentado el portátil con chip Nvidia RTX Spark

Microsoft y Nvidia han anunciado oficialmente el Surface Laptop Ultra, un nuevo portátil de 15 pulgadas calificado como el dispositivo más potente en la historia de la línea Surface. La novedad se basa en el chip Arm Nvidia RTX Spark recientemente presentado, que promete un alto rendimiento y eficiencia energética. Así lo informa Ixbt.com .

El procesador RTX Spark es un sistema en chip de alto rendimiento con 20 núcleos de CPU y 6144 núcleos CUDA. En las configuraciones máximas, el dispositivo puede equiparse con hasta 128 GB de memoria unificada, aunque también saldrán a la venta versiones más sencillas a partir de 16 GB. El rendimiento en IA alcanza 1 petaflops, mientras que la potencia gráfica es equivalente a la de una GeForce RTX 5070.

La base del portátil está construida sobre una arquitectura cercana a las soluciones DGX Spark diseñadas para desarrolladores de IA. El Surface Laptop Ultra está equipado con una pantalla mini-LED de 15 pulgadas con una densidad de 262 ppi y un brillo de hasta 2000 nits en modo HDR. El dispositivo también cuenta con un panel táctil extendido.

El conjunto de interfaces incluye puertos USB-C, USB-A, HDMI, una ranura para tarjetas SD y un conector para auriculares. El chasis está disponible en gris oscuro y plata. Se espera que las ventas de otros dispositivos basados en RTX Spark de los socios de Microsoft y Nvidia comiencen este otoño.