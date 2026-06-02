Se espera que Wildberries adquiera una participación en AliExpress Russia

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Se espera que Wildberries adquiera una participación en AliExpress Russia

Wildberries podría entrar en el capital de AliExpress Russia. Según la publicación Svobodnaya Kassa, citando fuentes del mercado minorista, se espera que el acuerdo se cierre antes de septiembre de este año. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, el mayor accionista de AliExpress Russia es Alibaba Group, que posee una participación del 47,85 %. Entre los cofundadores rusos se encuentran el holding USM de Alisher Usmanov (24,3 %), VK (15 %) y el RDIF (12,8 %). Aunque el acuerdo aún no se ha confirmado oficialmente, si se lleva a cabo, podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en el mercado del comercio en línea.

Representantes de AliExpress CIS ofrecieron un comentario oficial, afirmando que continúan desarrollando asociaciones con servicios locales. Como parte de la colaboración, los usuarios de AliExpress ahora pueden elegir recibir sus compras en los puntos de recogida de Wildberries (PVZ). Además, desde enero, algunos clientes rusos tienen la opción de pagar sus productos a través de WB Koshelyok.

Actualmente, las empresas están probando el acceso a productos chinos para los usuarios de Wildberries en Rusia y los países de la CEI. Esto ayudará a que el surtido único y amplio de AliExpress sea más accesible para los clientes de la región.

Anteriormente, la plataforma también introdujo la posibilidad de autorizarse mediante Yandex ID, pagar con Yandex Pay y recoger pedidos en los puntos de Yandex Market.

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Abror Shuhratov
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