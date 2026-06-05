Mira Murati regresa a la gran escena con un nuevo proyecto

Mira Murati, ex directora de tecnología (CTO) de OpenAI, ha vuelto a la atención pública tras un largo paréntesis. Tras fundar su nueva startup, Thinking Machines Lab, Murati concedió una entrevista a Bloomberg en San Francisco, donde habló sobre los recientes cambios en el sector y sus nuevos proyectos. Esta es su primera aparición importante en los últimos 18 meses, lo que indica su disposición a competir con gigantes como OpenAI, Anthropic y xAI en el mercado. Según Techcrunch.com informa .

Durante la entrevista, Murati proporcionó detalles sobre los "modelos interactivos" que está desarrollando Thinking Machines. Según ella, estos modelos difieren del formato tradicional de preguntas y respuestas de ChatGPT al procesar flujos de audio, texto y vídeo en intervalos de 200 milisegundos. Esto permite a la inteligencia artificial comprender pausas, correcciones y emociones en la comunicación humana en tiempo real. Actualmente, la empresa ha lanzado el producto Tinker API para personalizar modelos de código abierto.

La conversación también tocó las controversias que rodearon a OpenAI en noviembre de 2023. Murati, quien ejerció como CEO interina durante el despido de Sam Altman, recordó aquellos días, enfatizando que la compañía podría haberse desintegrado sin su intervención. Sin embargo, admitió que no se arrepiente de las decisiones tomadas en ese momento, aunque reconoció la necesidad de mayor transparencia y un plan de transición más claro.

Mira Murati identificó la concentración del poder de decisión en manos de muy pocas personas como el mayor riesgo del sector. En su opinión, el problema no reside solo en la personalidad de los líderes, sino también en la falta de mecanismos de control sistémicos. También calificó la partida de algunos investigadores altamente cualificados de su startup como un fenómeno natural, señalando que tales cambios son inevitables durante el proceso de construcción de un nuevo laboratorio de IA.