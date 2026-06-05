Wildberries y Russ lanzan una nueva plataforma de salud digital

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Wildberries y Russ lanzan una nueva plataforma de salud digital

Robert Mirzoyan, CEO del grupo RWB, anunció la creación de la nueva dirección estratégica de la empresa: la plataforma digital «RWB Zdorovye». Este proyecto tiene como objetivo integrar servicios médicos y de seguros, así como productos farmacéuticos y artículos relacionados con la salud, en un solo espacio. Según informa Ixbt.com la noticia se publica.

Según Mirzoyan, la tarea principal de la plataforma es proporcionar a todos los participantes del mercado de la salud las herramientas digitales necesarias. El nuevo sistema permitirá a los consumidores, especialmente a los que viven en áreas remotas, tener un acceso más fácil al suministro de medicamentos.

Para los fabricantes y las cadenas de farmacias, esta plataforma crea la oportunidad de trabajar con la enorme audiencia formada por la fusión de Wildberries y Russ. La empresa tiene como objetivo formar prácticamente un mercado único para los servicios médicos.

Los productos específicos y los detalles técnicos del proyecto se revelarán más adelante, ya que la estrategia se encuentra actualmente en una fase de desarrollo activo. Sin embargo, está claro que «RWB Zdorovye» se convertirá en un espacio digital único donde los usuarios podrán tanto recibir asesoramiento médico como comprar los medicamentos necesarios.

WildberriesRussRWB ZdorovyeTecnologíaMedicina
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Abror Shuhratov
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