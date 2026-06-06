Tecnología de transistores semiconductores redescubierta en Corea del Sur

Investigadores surcoreanos han desarrollado un nuevo tipo de transistor semiconductor capaz de realizar tareas que actualmente requieren varios componentes electrónicos. Se espera que este desarrollo ayude a crear microchips más compactos, rápidos y eficientes energéticamente para dispositivos de inteligencia artificial, electrónica portátil y futuros chips 3D. Según Ixbt.com informa .

Los procesadores y microchips modernos contienen miles de millones de transistores. Cuantas más funciones tienen, más complejo se vuelve el circuito y más espacio ocupa. Los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang decidieron tomar un camino diferente: en lugar de aumentar el número de transistores, lograron que cada uno fuera más funcional. Se utilizó óxido de zinc y teluro para crear el nuevo dispositivo, lo que permite preparar capas semiconductoras a temperaturas de hasta 200 grados.

La característica principal del nuevo transistor es su inusual principio de funcionamiento. En la electrónica convencional, a medida que aumenta el voltaje, pasa más corriente a través del transistor. Aquí, sin embargo, ocurre el efecto contrario en un punto determinado: la corriente disminuye temporalmente. Los investigadores lograron conseguir esta transición dos veces dentro de un solo dispositivo. En la práctica, esto permite que un solo transistor procese señales complejas que normalmente requerirían varios componentes separados.

Para demostrar las capacidades de la tecnología, los científicos ensamblaron un circuito que cuadruplica la frecuencia de la señal. Si la electrónica tradicional requería cuatro transistores para esta tarea, el nuevo enfoque permite hacerlo con solo uno. Como resultado, el número de transistores necesarios se redujo en un 75 %, mientras que la cantidad de datos procesados por ciclo de señal se cuadruplicó.

Según los autores, esta tecnología podría utilizarse ampliamente en dispositivos compactos de inteligencia artificial, relojes inteligentes, auriculares y sensores. El proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur.