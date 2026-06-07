Se pone en marcha el primer «corazón» de centro de datos del mundo

Se ha puesto en servicio la primera base mundial de centro de procesamiento de datos modular (CPDM) en Qingdao, provincia de Shandong, China. Esta solución se denomina el «corazón» de los centros de inteligencia artificial. Sirve como hub energético, ayudando a que la construcción sea más rápida, barata y ecológica ante la creciente demanda de potencia de computación de IA. Según Ixbt.com informa .

Según Mydrivers, la base mide 53 por 41 metros, con una superficie total de aproximadamente 2.200 metros cuadrados. La singularidad del dispositivo radica en su capacidad para utilizar un 100 % de energía «verde». Esto permite reducir el consumo de electricidad para los tokens de modelos de inteligencia artificial en casi un 30 % en comparación con los promedios actuales.

En cuanto a la fiabilidad del suministro eléctrico, Zhou Jun, presidente ejecutivo de Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd., destacó que este equipo puede proporcionar tres fuentes de energía independientes. El sistema soporta fluctuaciones en la red externa, maneja cargas de procesadores gráficos (GPU) potentes como NVIDIA y garantiza un funcionamiento seguro incluso en caso de fallo del equipo.

Actualmente, esta base del centro de computación está conectada oficialmente al centro de datos privado de la empresa. Según los planes, esta tecnología se implementará en grandes clústeres de centros de datos a nivel nacional y en numerosos centros de computación locales en la segunda mitad de este año.