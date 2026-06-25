Estados Unidos prohíbe la venta de vehículos eléctricos Polestar por tecnologías chinas

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Estados Unidos prohíbe la venta de vehículos eléctricos Polestar por tecnologías chinas

El gobierno de Estados Unidos ha prohibido oficialmente la venta de nuevos vehículos eléctricos producidos por la marca sueca Polestar en todo el país. El Departamento de Comercio, bajo la administración de Donald Trump, rechazó la solicitud de la empresa para obtener un permiso especial de comercialización. Esta decisión ha causado un gran revuelo en el mercado automotriz internacional, indicando que las puertas del mercado estadounidense se están cerrando para las marcas con capital chino. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La razón principal de esta medida drástica es la «Connected Vehicle Rule» (Regla de Vehículos Conectados) vigente en EE. UU. Según esta normativa, la venta en territorio estadounidense de vehículos que utilicen software o hardware desarrollado en China está restringida por razones de seguridad nacional. Aunque la marca Polestar es sueca, su propietario principal es el gigante automotriz chino Geely.

Cambios estratégicos y enfoque en Europa

Representantes de Polestar declararon que se verán obligados a revisar su estrategia tras esta decisión. Según el comunicado de la empresa, el enfoque principal se centrará ahora en el mercado europeo. Curiosamente, casi el 94 % del volumen de ventas minoristas previsto para el primer trimestre de 2026 corresponderá a mercados fuera de EE. UU. Esto significa que, aunque la pérdida del mercado estadounidense es dolorosa, no es catastrófica para la empresa.

Los inventarios de los modelos Polestar 3 y Polestar 4 disponibles actualmente en los concesionarios de EE. UU. permanecerán a la venta. La empresa ha garantizado que continuará atendiendo a sus clientes actuales y que se mantendrá el acceso a las redes de servicio. Sin embargo, las carreteras estadounidenses permanecen cerradas para nuevos lotes y futuros modelos.

Decisiones controvertidas y análisis de mercado

Muchos expertos del sector califican esta decisión del gobierno estadounidense como inesperada. Esto se debe a que, hace unos meses, a Volvo, que también pertenece al grupo Geely, se le permitió vender sus vehículos eléctricos en EE. UU. El enfoque discriminatorio aplicado a la marca Polestar se interpreta como una nueva etapa de las guerras comerciales.

Noticias como esta también son importantes para el mercado automotriz de Uzbekistán, ya que el interés por marcas como Polestar y Geely está creciendo en nuestro país. Estas restricciones de EE. UU. podrían afectar la logística global y la cadena de producción, desempeñando un papel importante en la formación de los precios de los vehículos eléctricos. Por ahora, Polestar está movilizando todos sus recursos para fortalecer su cuota en los mercados de Europa y Asia.

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Nodirbek Razzokov
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