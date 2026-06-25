A pesar de los resultados difíciles, ¡los jóvenes uzbekos sorprenden al mundo!

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A pesar de los resultados difíciles, ¡los jóvenes uzbekos sorprenden al mundo!

El debut histórico y tan esperado de nuestra selección nacional en la Copa del Mundo comenzó con desafíos muy serios. El sorteo no nos dio ninguna ventaja: en los dos primeros partidos nos enfrentamos a dos de los grandes gigantes del fútbol mundial, Colombia y Portugal.

Aunque los pupilos de Fabio Cannavaro desperdiciaron la oportunidad en ambos encuentros, no se puede decir que el mundial esté siendo un fracaso para nosotros. La razón es que algunos representantes de la selección ya han logrado captar la atención de grandes clubes extranjeros, scouts y agentes reconocidos gracias a su talento.

La confesión del reconocido agente Paulo Barboza

Paulo Barboza, el famoso agente portugués que sigue atentamente el fútbol de Uzbekistán desde hace tiempo, analizó específicamente el partido contra Portugal. Tras el encuentro, habló con entusiasmo sobre dos estrellas uzbekas que lo dejaron boquiabierto :

« En la selección nacional de Uzbekistán, Abduqodir Husanov me sorprendió mucho. En el partido contra Portugal, el juego del equipo en general no fluyó demasiado, los chicos no pudieron mostrar la dinámica que tuvieron contra Colombia. Pero Husanov destacó a pesar de todo.

Otro jugador, Abbosbek Fayzullayev, también mostró un juego inesperadamente interesante y brillante para mí. Puedo decir con confianza que Abduqodir Husanov se convertirá en uno de los mejores defensores de la Premier League inglesa (PL) en el futuro. ¡Tiene todas las cualidades para ello, es un verdadero jugador de alto nivel! »

¿Dónde se encuentran actualmente los orgullos de nuestra selección y cuál es su valor?

Estos dos futbolistas de 22 años, que no sorprenden a los expertos extranjeros en vano, ya se están haciendo un nombre en el gran escenario :

  • Abduqodir Husanov (Manchester City): Nuestro defensa no solo tuvo una temporada increíble con la selección, sino también a nivel de club. ¡En la temporada 2025/2026, bajo las órdenes de Pep Guardiola, jugó 37 partidos en todas las competiciones! Se convirtió en campeón de la FA Cup y de la EFL Cup. El valor de transferencia de nuestro jugador, quien tiene contrato con los Citizens hasta 2029, Transfermarkt en el portal, subió a 50 millones de euros .

  • Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Başakşehir): Tras su exitoso paso por Rusia, Abbosbek pasó la temporada pasada en la Süper Lig de Turquía. Con el club turco, disputó 26 partidos y fue autor de 4 goles y 7 asistencias . Actualmente, su valor de transferencia asciende a 7 millones de euros .

Aunque los resultados en la tabla de la Copa del Mundo no sean como queríamos, ¡estos grandes torneos representan una gran experiencia para nuestros futbolistas y sirven como una vitrina enorme que abre el camino hacia los top clubes de Europa!

Abdukodir HusanovAbbosbek FayzullayevManchester CityFabio CannavaroPep Guardiola
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Shuhrat Razzakov
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