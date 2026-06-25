Aumento de precios en productos Apple: los modelos Mac e iPad son significativamente más caros

El rápido desarrollo de las tecnologías de AI en el mercado mundial y el aumento de la demanda de centros de datos han provocado consecuencias inesperadas. Apple ha decidido aumentar oficialmente los precios de sus ordenadores Mac y tabletas iPad debido a la escasez de chips de memoria. Según Bloomberg, estos cambios aún no afectan a los smartphones iPhone, aunque es probable que la situación cambie para finales de año. Esto es lo que informa Techcrunch.com en su noticia.

Según declaraciones de representantes de la compañía a la cadena CNBC, el sector de la electrónica de consumo enfrenta desafíos sin precedentes. El aumento drástico de la demanda de dispositivos de memoria necesarios para los sistemas de AI ha elevado los precios de los componentes a niveles récord. El CEO de Apple, Tim Cook, también destacó en una entrevista con el Wall Street Journal que el aumento de precios era «inevitable».

Nuevos precios para los modelos Mac e iPad

La nueva política de precios abarca casi todos los portátiles y tabletas. Específicamente, los cambios en la línea MacBook son los siguientes:

El precio inicial del MacBook Air aumentó de 1099 dólares a 1299 dólares;

El MacBook Pro ahora se vende desde 1999 dólares en lugar de 1699 dólares;

El precio del Mac Studio, destinado a usuarios profesionales, aumentó de 1999 dólares a 2499 dólares;

El nuevo modelo MacBook Neo se ha fijado en 699 dólares en lugar de 599 dólares.

En el segmento de tabletas también se observa un crecimiento significativo. El precio del iPad Air pasó de 599 dólares a 749 dólares, y el del iPad Pro de 999 dólares a 1199 dólares. Incluso el modelo de iPad más asequible (con el chip A16) ahora cuesta 449 dólares en lugar de 349 dólares. El precio del iPad Mini aumentó 100 dólares, situándose en 599 dólares.

Otros dispositivos y perspectivas del iPhone

El aumento de precios no se limita solo a ordenadores y tabletas. Apple también ha revisado los precios de sus sistemas de hogar inteligente y accesorios. El HomePod estándar subió a 349 dólares (antes 299 $), y el HomePod Mini y Apple TV a 129 dólares (antes 99 $). El visor Vision Pro, el producto más caro de la empresa, se ofrece ahora a un precio de 3699 dólares.

La razón por la cual los precios del iPhone permanecen sin cambios por ahora es que, en la producción de smartphones, la escasez de procesadores principales es más notable que la de los chips de memoria. Sin embargo, los analistas afirman que es una situación temporal. Según la firma de investigación Counterpoint, en el primer trimestre de este año, las memorias DRAM para smartphones subieron un 50 % y las memorias NAND Flash más del 90 %.

Se espera que estos cambios tengan un impacto directo en el mercado de Uzbekistán. Teniendo en cuenta que los productos Apple se importan principalmente del extranjero, los precios de los modelos Mac e iPad en tiendas oficiales y no oficiales podrían aumentar significativamente en las próximas semanas. Esto impulsa a los consumidores a analizar nuevamente los precios antes de realizar la compra.