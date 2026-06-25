José Mourinho revela sus favoritos para el Mundial 2026 y desea la derrota de las estrellas del Real Madrid

El reconocido entrenador José Mourinho compartió recientemente en una entrevista sus expectativas sobre la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en América del Norte. Mientras enumeraba a los favoritos del torneo, el experimentado técnico expresó un deseo inesperado respecto a los jugadores del Real Madrid que dirige. Según él, que las estrellas del club blanco queden eliminadas prematuramente con sus selecciones podría ser más beneficioso para los intereses del club. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Actualmente al mando del Real Madrid por segunda vez, Mourinho conversó con Adebayo Akinfenwa en el podcast Beast Mode On. El entrenador no ocultó su confianza en su patria. Considera a la selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, como uno de los principales candidatos al trofeo. Al mismo tiempo, destacó que, como es habitual, espera grandes resultados de la selección de Inglaterra.

Las posibilidades de Inglaterra y Portugal

Mourinho afirmó que desde hace años valora positivamente el potencial de la selección inglesa. Según sus palabras, la Premier League concentra a los mejores futbolistas del mundo y esto debería impactar también a nivel de selección. "Siempre digo que Inglaterra puede ser campeona. Vimos a una generación grandiosa con Lampard, Gerrard, Terry y Beckham. La plantilla actual también es muy fuerte, pero a menudo se quedan cortos por pequeños detalles como las tandas de penaltis", señaló el técnico.

Asimismo, el especialista añadió que la presión de la prensa y los aficionados ingleses afecta negativamente a los jugadores. En su opinión, Inglaterra siempre ha tenido buenos entrenadores, pero el nivel de responsabilidad y las expectativas impiden que los jugadores actúen con libertad. No obstante, confía en que jóvenes estrellas como Jude Bellingham puedan cambiar la situación esta vez.

¿Por qué deberían perder las estrellas del Real Madrid?

Las reflexiones más curiosas de Mourinho estuvieron relacionadas con los jugadores de su club. En la plantilla del Real Madrid militan líderes de sus selecciones como Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham. El entrenador admitió abiertamente que desea que estas estrellas queden fuera del Mundial lo antes posible. Este hecho también fue destacado por el medio ixbt.com.

El motivo es sencillo: la preparación de la temporada en el club y la condición física de los jugadores. Si las estrellas del Madrid llegan a las fases finales del torneo, regresarían al club agotados y tarde. Esto podría perjudicar los planes del Real Madrid para la nueva temporada. Para Mourinho, los intereses del club y la salud de los jugadores están por encima del éxito de las selecciones.

Cabe recordar que se espera que se rompan muchos récords en el próximo Mundial. En particular, Cristiano Ronaldo hizo historia al marcar en seis mundiales, mientras que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competición. En un entorno tan competitivo, el enfoque pragmático de Mourinho provoca naturalmente intensos debates en el mundo del fútbol.