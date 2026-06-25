José Mourinho, de regreso como entrenador principal del Real Madrid, se ha pronunciado oficialmente por primera vez sobre los rumores sobre la venta de los jugadores líderes del equipo. El técnico portugués negó las especulaciones de que llevaría a cabo una «limpieza» radical de la plantilla como parte de su nuevo proyecto, asegurando que su prioridad es mantener a las estrellas actuales. Así lo informa la noticia de .

En una entrevista exclusiva concedida al podcast Beast Mode On, Mourinho no ocultó su sorpresa ante las noticias que circulan en la prensa. Según sus palabras, son infundados los comentarios sobre la puesta en transferencia de varias estrellas debido a conflictos internos surgidos bajo los mandatos de entrenadores anteriores. Se espera que el técnico asuma oficialmente su cargo a partir del 1 de julio.

Filosofía de trabajo con las estrellas

« ¡Quiero ver a estos jugadores en mi equipo! Quiero trabajar con los mejores. Mi tarea actual es cohesionar al equipo y encontrar la manera de solucionar los problemas observados en las temporadas pasadas. Si tienes problemas con jugadores de nivel medio, eso es una verdadera tragedia. Los grandes jugadores siempre seguirán siendo grandes jugadores », destacó Mourinho.

La temporada 2025-26 del Real Madrid no fue tan exitosa como se esperaba. Tras la dimisión de Xabi Alonso, el equipo fue dirigido provisionalmente por Alvaro Arbeloa. El «club blanco», que se conformó con el segundo lugar en La Liga, sufrió una derrota humillante ante el Albasete en la Copa del Rey y quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League. Precisamente estos fracasos provocaron los rumores sobre cambios profundos en el equipo.

Nuevos fichajes y exigencias

Con la llegada de Mourinho, el club ya ha comenzado a mostrar actividad en el mercado de fichajes. Jugadores como Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté se han unido a las filas del equipo. El entrenador no oculta que es muy exigente al elegir a los ejecutantes que se adapten a su estilo de juego.

A la pregunta sobre en qué se fija al elegir a un futbolista, Mourinho respondió: «Busco calidad. A veces la gente dice que un jugador tiene una gran técnica, pero que es físicamente débil. Eso significa que no es un buen jugador. O que el jugador es talentoso pero irregular; esos tampoco son considerados grandes jugadores».

Cabe recordar que José Mourinho ha firmado un contrato de tres años con el Real Madrid. Este es su segundo regreso a Madrid, donde entre 2010 y 2013 logró el campeonato de España acumulando un récord de puntos. Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este nombramiento es especialmente interesante, ya que el Real Madrid dirigido por Mourinho siempre se ha distinguido por su juego agresivo y orientado a los resultados.