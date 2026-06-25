Regalos especiales para los bebés nacidos el 23 de junio en Kazajistán

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Regalos especiales para los bebés nacidos el 23 de junio en Kazajistán

En Kazajistán, se organizó una acción especial para los bebés nacidos con motivo del Día Olímpico Internacional. Más de mil bebés nacidos el 23 de junio recibieron conjuntos de ropa especiales con la inscripción «Ha nacido un Olímpico» y cartas de felicitación.

Esta iniciativa se llevó a cabo simultáneamente en 234 centros de maternidad en todo el país. En el marco de la acción, los nuevos padres también recibieron cálidas felicitaciones por parte de los organizadores.

El proyecto se puso en marcha por primera vez en 2020 y, desde entonces, se celebra anualmente de forma tradicional. A través de esta iniciativa, los organizadores buscan vincular simbólicamente a los recién nacidos con el movimiento olímpico y sus valores de amistad, paz y vida saludable.

La acción fue recibida con entusiasmo en las redes sociales, y muchos usuarios valoran positivamente este gesto de atención y cuidado.

Cinco recién nacidos con ropa blanca con el símbolo olímpico yacen uno al lado del otro.
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