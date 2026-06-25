Diseño del Nothing Phone (4b) revelado oficialmente: ¿qué ha cambiado?

La marca británica Nothing ha revelado el diseño oficial de su próximo smartphone asequible, el Nothing Phone (4b). Este dispositivo, que se espera debute en el mercado indio, busca continuar la visión estética única de la compañía y consolidar su posición en el segmento de gama media. Esta noticia fue inesperada para los entusiastas de la tecnología, ya que las especulaciones sobre su apariencia aumentaban a medida que se acercaba la fecha de presentación. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el diseño del Nothing Phone (4b) combina elementos distintivos de los modelos Phone (4a) y Phone (4a) Pro. Aunque el smartphone mantiene el estilo tradicional de carcasa transparente de la marca, esta vez la transparencia se limita al bloque de cámaras superior. Este enfoque, aplicado previamente en el Phone (4a) Pro, le otorga al dispositivo un aspecto más compacto y moderno.

Nueva versión de la interfaz Glyph

El sistema Glyph Interface, conocido por los usuarios, ha cambiado ligeramente en el nuevo modelo. Los paneles de luz voluminosos de los dispositivos anteriores han sido sustituidos por la Glyph Bar, vista por primera vez en el Phone (4a). Este panel ofrece efectos visuales distintivos durante notificaciones y llamadas, siendo el sello de identidad principal de la marca Nothing. En los renders oficiales, el smartphone aparece en color azul, aunque insiders indican que también se lanzarán variantes en negro y blanco.

Por ahora, la empresa se ha limitado a mostrar el diseño del panel trasero. El grosor de los marcos de la pantalla frontal sigue siendo un secreto. No obstante, considerando que Nothing siempre se enfoca en marcos simétricos, el Phone (4b) podría alegrar a los usuarios en este aspecto.

Especificaciones técnicas y rendimiento

Aunque las especificaciones técnicas del dispositivo aún no han sido confirmadas oficialmente, los datos aparecidos en la plataforma Geekbench han revelado algunos detalles. Según estos, el Nothing Phone (4b) estará equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Este chipset garantiza un funcionamiento estable y eficiencia energética para smartphones de gama media.

Según los resultados de las pruebas, el dispositivo obtuvo 1088 puntos en modo single-core y 3155 puntos en modo multi-core. Además, se espera que el smartphone cuente con 8 GB de RAM y funcione con el último sistema operativo Android 16. Esto significa que Nothing brindará soporte de software a sus dispositivos durante un largo periodo.

En el mercado de Uzbekistán, los productos de la marca Nothing se están volviendo populares entre los jóvenes debido a su diseño inusual. El modelo Phone (4b) sin duda se diferenciará de sus competidores por su precio asequible y su estilo «transparente» característico de la marca. Se espera que todas las características y el precio del smartphone se anuncien oficialmente en los próximos días.