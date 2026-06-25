Carlo Ancelotti: «Neymar, a sus 34 años, sigue jugando con la pasión de un niño»

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Carlo Ancelotti: «Neymar, a sus 34 años, sigue jugando con la pasión de un niño»

El seleccionador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, expresó sus elogios hacia la estrella del equipo, Neymar, tras el encuentro contra Escocia en el marco del campeonato de Japón. Las acciones del delantero, quien regresó tras una larga ausencia, y su amor infinito por el fútbol sorprendieron al experimentado técnico. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Brasil logró una victoria contundente por 3-0. Neymar entró al campo en el minuto 72 de un partido en el que Vinicius Junior anotó un doblete y Matheus Cunha marcó un gol. Esto permitió que el legendario «número 10» participara por cuarta vez consecutiva en un Mundial.

Según Goal.com, Neymar no había vestido la camiseta nacional desde octubre de 2023. Después de exactamente 981 días, regresó al campo con la «canarinha». Carlo Ancelotti reconoció especialmente el enfoque profesional del jugador en su proceso de rehabilitación y la perseverancia mostrada para recuperar su estado físico.

El regreso de Neymar y la cuestión de la motivación

«Merecía jugar porque llevó a cabo su proceso de recuperación de manera muy seria y profesional», afirmó Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido. Según el entrenador, aunque Neymar se encuentre en la etapa final de su carrera, se mueve en el campo con una gran pasión, como si fuera un niño.

Ante la pregunta de los periodistas españoles sobre si Neymar necesitaba motivación adicional, Ancelotti respondió con firmeza. Señaló que jugar con la «Seleção» es en sí mismo un honor inmenso para cualquier futbolista y que no hace falta ningún impulso extra. En cada movimiento de Neymar se nota que el fútbol no es solo una profesión, sino el sentido de su vida.

Según los datos estadísticos, el legado de Neymar en los Mundiales es significativo: hasta ahora ha anotado 8 goles y ha dado 4 asistencias en el torneo. La victoria sobre Escocia llevó a Brasil a la fase de playoffs como líder del grupo C.

¿Quién será el próximo rival?

Ahora, la selección brasileña se dirigirá a la ciudad de Houston, donde participará en el partido de cuartos de final. En la siguiente fase, se espera que se enfrenten a Países Bajos, Japón o Suecia. Ancelotti comprende que comienza la etapa decisiva del torneo y que, independientemente del rival, el partido será bastante complejo.

Bajo la dirección del técnico italiano, Brasil continúa demostrando su fútbol ofensivo y atractivo. Se espera que el regreso de un líder experimentado como Neymar tenga un impacto positivo en el ambiente interno del equipo y sea un factor de victoria en los encuentros decisivos.

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