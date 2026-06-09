Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez

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Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez

Han aparecido en línea fotos y especificaciones técnicas del smartphone Honor X80 Pro Max, cuyo anuncio oficial se espera en junio. La principal característica del dispositivo es una batería de 11.000 mAh, una de las capacidades más altas entre los fabricantes populares. Sin embargo, la novedad mantiene un cuerpo relativamente delgado y tecnología de carga rápida de 90 W. Según Ixbt.com informa .

Según información filtrada, el smartphone estará equipado con una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con marcos muy finos. La resolución de la pantalla es de 2788 x 1280 píxeles (1,5K). El dispositivo se basa en el nuevo chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, presentado en mayo. Se espera que el Honor X80 Pro Max sea el primer smartphone del mundo en funcionar con esta plataforma.

Las imágenes publicadas muestran una versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que ejecuta MagicOS 10 basado en Android 16. También se informa que el cuerpo tiene protección contra el agua y mayor resistencia a los golpes.

El panel trasero del smartphone está hecho de eco-cuero y presenta un diseño bicolor con acentos naranjas. En la parte trasera, hay un gran módulo de cámara circular que, según datos preliminares, incluye un sensor principal de 50 MP.

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Abror Shuhratov
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