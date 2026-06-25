Xiaomi presenta la nueva generación del termo eléctrico Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L

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Xiaomi presenta la nueva generación del termo eléctrico Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L

Xiaomi, uno de los líderes en el mundo de la tecnología, continúa expandiendo su ecosistema de dispositivos domésticos inteligentes. En esta ocasión, la marca ha presentado el termo eléctrico inteligente Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L, que destaca no solo por su capacidad, sino también por sus capacidades tecnológicas. Este dispositivo reúne todas las funciones necesarias para una cocina moderna. Así lo informa Ixbt.com.

La característica principal del nuevo dispositivo es el sistema de "circulación activa del agua". Según ixbt.com, esta tecnología asegura un calentamiento uniforme del agua dentro del depósito. Normalmente, en los termos se nota una diferencia de temperatura entre las capas superior e inferior, pero los ingenieros de Xiaomi han solucionado este problema. Cuando el modo de mantenimiento de temperatura está activo durante 30 minutos, la diferencia entre las capas de agua no supera los ±2°C.

Control inteligente y ajustes de temperatura precisos

Otra ventaja del modelo Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L es su flexibilidad. A diferencia de los termos clásicos, este dispositivo permite ajustar la temperatura con una precisión de 1°C. Esto es especialmente útil para preparar diferentes tipos de té o papillas para bebés. Los usuarios pueden configurar los parámetros de calentamiento a distancia a través de la aplicación Mi Home.

También se ha prestado especial atención a las especificaciones técnicas y a la seguridad del dispositivo:

  • El depósito interno está fabricado sin costuras en acero inoxidable alimentario 316L;
  • Todas las piezas que entran en contacto con el agua están hechas de materiales ecológicos de alta calidad;
  • Cuenta con un sistema de control electrónico del nivel de agua;
  • Está instalado un sistema doble especial para la reducción de ruido.
En cuanto al diseño, el dispositivo sigue el estilo minimalista característico de la marca Xiaomi, adaptándose a cualquier interior. La capacidad de 5 litros del termo es muy conveniente para familias grandes o empleados de oficina. Además, el recipiente interno es extraíble, lo que facilita significativamente el proceso de lavado y limpieza.

En cuanto al precio, el precio de venta sugerido en el mercado chino es de 699 yuanes. Sin embargo, gracias a los pedidos iniciales y diversas subvenciones, los compradores pueden adquirirlo por aproximadamente 83 dólares. Se espera que este modelo llegue al mercado de Uzbekistán a través de importación oficial o paralela en los próximos meses, una gran noticia para los entusiastas de la domótica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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