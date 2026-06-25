Los precios de los productos Apple suben drásticamente: los modelos MacBook y iPad se encarecen

·27·Tecnología
Los precios de los productos Apple suben drásticamente: los modelos MacBook y iPad se encarecen

Apple ha revisado los precios de su línea de ordenadores y tabletas. Según Bloomberg, el aumento significativo en el coste de la memoria RAM y el almacenamiento flash en el mercado global ha obligado al gigante tecnológico a subir el precio final de sus productos. Aunque estos cambios aún no afectan a los iPhone, los precios de los dispositivos Mac y iPad han cambiado considerablemente. Así lo informa Ixbt.com informa .

El mayor aumento de precio se observó en el modelo Mac Studio. Equipado con el procesador M4 Max, este dispositivo ahora se vende por 2500 dólares en lugar de 2000 dólares. Este incremento de 500 dólares para este ordenador destinado a profesionales y diseñadores ha sido uno de los saltos más grandes en el sector.

Cambios en los modelos MacBook y iPad

El segmento de portátiles también ha experimentado un aumento notable en los precios. En particular, el precio del MacBook Pro en su configuración base subió de 1700 a 2000 dólares. El popular modelo MacBook Air ahora tiene un precio de 1300 dólares en lugar de 1100 dólares. Incluso el modelo MacBook Neo, considerado el más asequible, ha perdido un poco su estatus de "económico": su precio subió de 600 a 700 dólares.

Una situación similar se observa en el mercado de tabletas. El iPad Pro, considerado la tableta más potente de Apple, ahora se ofrece por 1200 dólares en lugar de 1000 dólares. El iPad Air, representante del segmento intermedio, aumentó de 600 a 750 dólares. A continuación se muestra la lista de los principales dispositivos cuyos precios han cambiado:

  • Mac Studio (M4 Max) — 2500 dólares (antes 2000$);
  • MacBook Pro (base) — 2000 dólares (antes 1700$);
  • MacBook Air — 1300 dólares (antes 1100$);
  • iPad Pro — 1200 dólares (antes 1000$);
  • iPad Air — 750 dólares (antes 600$).
Los analistas señalan que Apple intentó durante mucho tiempo mantener estable el valor de sus productos a pesar del aumento en el coste de los componentes. El director ejecutivo Tim Cook ya había advertido anteriormente que las subidas de precios eran inevitables. Gracias a las compras a gran escala y a una estrecha integración con los proveedores, la empresa había logrado resistir la inflación global, pero la situación actual en el mercado de componentes exigió un cambio en la política de precios.

Se espera que estos cambios tengan un impacto directo en el mercado local. Los productos Apple traídos por distribuidores oficiales y no oficiales se basan en los precios del mercado global. Por lo tanto, es previsible que los precios de los modelos MacBook y iPad también suban en las tiendas locales en los próximos días.

Por ahora, el hecho de que los precios de los modelos iPhone se mantengan sin cambios es el único consuelo para los usuarios. Sin embargo, si el coste de los componentes sigue aumentando, no se descarta que los precios de los smartphones también sean revisados en el futuro.

AppleMacBookiPadPreciosTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ciberataque masivo en Klue: lucha entre hackers por los datos robadosCiberataque masivo en Klue: lucha entre hackers por los datos robadosHoy, 21:54General Intuition, que entrena la AI mediante videojuegos, valorada en 2.300 millones de dólaresGeneral Intuition, que entrena la AI mediante videojuegos, valorada en 2.300 millones de dólaresHoy, 21:24Rippling controla la eficiencia de los gastos en inteligencia artificialRippling controla la eficiencia de los gastos en inteligencia artificialHoy, 21:22Diseño del Nothing Phone (4b) revelado oficialmente: ¿qué ha cambiado?Diseño del Nothing Phone (4b) revelado oficialmente: ¿qué ha cambiado?Hoy, 20:53Aumento de precios en productos Apple: los modelos Mac e iPad son significativamente más carosAumento de precios en productos Apple: los modelos Mac e iPad son significativamente más carosHoy, 20:29Xiaomi presenta la nueva generación del termo eléctrico Mijia Smart Electric Kettle Pro 5LXiaomi presenta la nueva generación del termo eléctrico Mijia Smart Electric Kettle Pro 5LHoy, 20:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez