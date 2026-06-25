Los precios de los productos Apple suben drásticamente: los modelos MacBook y iPad se encarecen

Apple ha revisado los precios de su línea de ordenadores y tabletas. Según Bloomberg, el aumento significativo en el coste de la memoria RAM y el almacenamiento flash en el mercado global ha obligado al gigante tecnológico a subir el precio final de sus productos. Aunque estos cambios aún no afectan a los iPhone, los precios de los dispositivos Mac y iPad han cambiado considerablemente. Así lo informa Ixbt.com informa .

El mayor aumento de precio se observó en el modelo Mac Studio. Equipado con el procesador M4 Max, este dispositivo ahora se vende por 2500 dólares en lugar de 2000 dólares. Este incremento de 500 dólares para este ordenador destinado a profesionales y diseñadores ha sido uno de los saltos más grandes en el sector.

Cambios en los modelos MacBook y iPad

El segmento de portátiles también ha experimentado un aumento notable en los precios. En particular, el precio del MacBook Pro en su configuración base subió de 1700 a 2000 dólares. El popular modelo MacBook Air ahora tiene un precio de 1300 dólares en lugar de 1100 dólares. Incluso el modelo MacBook Neo, considerado el más asequible, ha perdido un poco su estatus de "económico": su precio subió de 600 a 700 dólares.

Una situación similar se observa en el mercado de tabletas. El iPad Pro, considerado la tableta más potente de Apple, ahora se ofrece por 1200 dólares en lugar de 1000 dólares. El iPad Air, representante del segmento intermedio, aumentó de 600 a 750 dólares. A continuación se muestra la lista de los principales dispositivos cuyos precios han cambiado:

Mac Studio (M4 Max) — 2500 dólares (antes 2000$);

MacBook Pro (base) — 2000 dólares (antes 1700$);

MacBook Air — 1300 dólares (antes 1100$);

iPad Pro — 1200 dólares (antes 1000$);

iPad Air — 750 dólares (antes 600$).

Los analistas señalan que Apple intentó durante mucho tiempo mantener estable el valor de sus productos a pesar del aumento en el coste de los componentes. El director ejecutivo Tim Cook ya había advertido anteriormente que las subidas de precios eran inevitables. Gracias a las compras a gran escala y a una estrecha integración con los proveedores, la empresa había logrado resistir la inflación global, pero la situación actual en el mercado de componentes exigió un cambio en la política de precios.

Se espera que estos cambios tengan un impacto directo en el mercado local. Los productos Apple traídos por distribuidores oficiales y no oficiales se basan en los precios del mercado global. Por lo tanto, es previsible que los precios de los modelos MacBook y iPad también suban en las tiendas locales en los próximos días.

Por ahora, el hecho de que los precios de los modelos iPhone se mantengan sin cambios es el único consuelo para los usuarios. Sin embargo, si el coste de los componentes sigue aumentando, no se descarta que los precios de los smartphones también sean revisados en el futuro.