Anthropic alcanza un acuerdo histórico de 1.500 millones de dólares con autores

Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la IA, ha puesto fin a un importante proceso judicial relacionado con la infracción de derechos de autor. Un juez federal estadounidense aprobó oficialmente un acuerdo de 1.500 millones de dólares entre la empresa y un grupo de editores y escritores. Se registra como la mayor indemnización en la historia de los derechos de autor en EE. UU. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la agencia Reuters, la jueza federal del distrito norte de California, Araceli Martinez-Olguin, firmó este acuerdo el lunes. En el marco de este caso, Anthropic fue acusada de descargar y almacenar ilegalmente millones de libros para entrenar sus modelos de IA. Ahora, la empresa pagará una indemnización de aproximadamente 3000 dólares por cada obra.

Derechos de autor y la cuestión del «fair use»

Este proceso judicial supuso un punto de inflexión para la industria de la IA. El juez William Alsup (quien examinó el caso anteriormente y ahora está retirado) determinó que entrenar modelos de IA con textos protegidos por derechos de autor se ajusta al principio de «fair use» (uso legítimo). Esta decisión se considera una gran victoria para los gigantes tecnológicos.

Sin embargo, el método de Anthropic para obtener los libros fue declarado ilegal. Se reveló que la empresa utilizó no solo libros comprados, sino también materiales descargados de sitios piratas como Library Genesis y Pirate Library Mirror para formar su biblioteca. El juez calificó esta acción como ilegal, lo que llevó a la empresa a llegar a un acuerdo con los demandantes para evitar multas mayores.

Consecuencias para la industria y litigios en curso

Aunque el caso de Anthropic ha concluido, esto no significa una solución legal definitiva para todo el sector de la IA. Dado que la empresa eligió la vía del acuerdo, el caso no llegó a la etapa de apelación y no se convirtió en un precedente vinculante para otros tribunales. Esto implica que otros jueces podrían emitir decisiones diferentes en casos similares.

Actualmente, hay varios procesos judiciales en curso contra grandes empresas por derechos de autor:

OpenAI y Microsoft están acusados de utilizar materiales de medios para entrenar modelos de ChatGPT;

Google se ha enfrentado recientemente a una nueva demanda colectiva sobre la plataforma Gemini;

Meta y Midjourney están siendo demandados por la apropiación ilegal de imágenes y textos.

Estas decisiones judiciales internacionales también son importantes para los usuarios y creadores de contenido. El fortalecimiento de las medidas de protección de la propiedad intelectual a nivel global podría influir directamente en el precio y las condiciones de uso de los servicios de IA en el futuro. Se espera que los 1.500 millones de dólares que pagará Anthropic cubran cerca de 500.000 obras.