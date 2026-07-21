Anthropic alcanza un acuerdo histórico de 1.500 millones de dólares con autores

·41·Tecnología
Anthropic alcanza un acuerdo histórico de 1.500 millones de dólares con autores

Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la IA, ha puesto fin a un importante proceso judicial relacionado con la infracción de derechos de autor. Un juez federal estadounidense aprobó oficialmente un acuerdo de 1.500 millones de dólares entre la empresa y un grupo de editores y escritores. Se registra como la mayor indemnización en la historia de los derechos de autor en EE. UU. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la agencia Reuters, la jueza federal del distrito norte de California, Araceli Martinez-Olguin, firmó este acuerdo el lunes. En el marco de este caso, Anthropic fue acusada de descargar y almacenar ilegalmente millones de libros para entrenar sus modelos de IA. Ahora, la empresa pagará una indemnización de aproximadamente 3000 dólares por cada obra.

Derechos de autor y la cuestión del «fair use»

Este proceso judicial supuso un punto de inflexión para la industria de la IA. El juez William Alsup (quien examinó el caso anteriormente y ahora está retirado) determinó que entrenar modelos de IA con textos protegidos por derechos de autor se ajusta al principio de «fair use» (uso legítimo). Esta decisión se considera una gran victoria para los gigantes tecnológicos.

Sin embargo, el método de Anthropic para obtener los libros fue declarado ilegal. Se reveló que la empresa utilizó no solo libros comprados, sino también materiales descargados de sitios piratas como Library Genesis y Pirate Library Mirror para formar su biblioteca. El juez calificó esta acción como ilegal, lo que llevó a la empresa a llegar a un acuerdo con los demandantes para evitar multas mayores.

Consecuencias para la industria y litigios en curso

Aunque el caso de Anthropic ha concluido, esto no significa una solución legal definitiva para todo el sector de la IA. Dado que la empresa eligió la vía del acuerdo, el caso no llegó a la etapa de apelación y no se convirtió en un precedente vinculante para otros tribunales. Esto implica que otros jueces podrían emitir decisiones diferentes en casos similares.

Actualmente, hay varios procesos judiciales en curso contra grandes empresas por derechos de autor:

  • OpenAI y Microsoft están acusados de utilizar materiales de medios para entrenar modelos de ChatGPT;
  • Google se ha enfrentado recientemente a una nueva demanda colectiva sobre la plataforma Gemini;
  • Meta y Midjourney están siendo demandados por la apropiación ilegal de imágenes y textos.

Estas decisiones judiciales internacionales también son importantes para los usuarios y creadores de contenido. El fortalecimiento de las medidas de protección de la propiedad intelectual a nivel global podría influir directamente en el precio y las condiciones de uso de los servicios de IA en el futuro. Se espera que los 1.500 millones de dólares que pagará Anthropic cubran cerca de 500.000 obras.

AnthropicIADerechos de autorGoogleOpenAI
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Abandono del diésel en China: se construirán 3000 estaciones de cargaAbandono del diésel en China: se construirán 3000 estaciones de cargaHoy, 13:30Se filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficialSe filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficialHoy, 12:56La inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautasLa inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautasHoy, 12:22Starlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en VenezuelaStarlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en VenezuelaHoy, 11:52SpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo CañaveralSpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo CañaveralHoy, 11:24SpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probadoSpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probadoHoy, 10:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra