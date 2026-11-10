«Si no te casas, te devolvemos el dinero»: se lanza un servicio de citas con IA en China

Una startup inusual ha irrumpido en el mercado tecnológico chino, revolucionando el modelo de negocio de las aplicaciones de citas tradicionales. Liangpei AI Este proyecto de inteligencia artificial, llamado («Buena pareja»), promueve un principio sin precedentes en el mundo: si el usuario no logra formar una familia a través del servicio, todo el dinero pagado es reembolsado íntegramente («marriage-or-refund»).

Garantía de 3 años y la filosofía de «no lucrarse de la infelicidad»

La cuota de suscripción anual para utilizar este servicio es de 2 000 yuanes (aproximadamente 275–300 USD). Según las condiciones del sistema, si el cliente no se casa en los tres años posteriores al registro, la empresa devuelve todas las cuotas pagadas hasta el último céntimo.

El fundador de la startup, Zeng Xinxun, destaca que el negocio de las citas online modernas no debería beneficiarse de la soledad de los usuarios y de sus gastos anuales; la empresa solo tiene derecho moral a cobrar cuando el cliente forma una verdadera familia.

Criterio de servicio Aplicaciones de citas tradicionales (Tinder, etc.) Sistema innovador Liangpei AI Garantía financiera Cuota de suscripción no reembolsable Si no hay matrimonio en 3 años — 100% reembolsado Candidatos simultáneos Chatear con docenas de perfiles ilimitados Solo un candidato a la vez Proceso de selección Fotos superficiales y cuestionario breve Entrevista de voz de 20 minutos y 25 preguntas profundas Objetivo principal Mantener al usuario dentro de la aplicación el mayor tiempo posible Formar una familia sólida rápidamente y que el usuario deje la aplicación Verificación de seguridad Alto riesgo de perfiles falsos Verificación de nombre real, documentos y estado civil

«Nuestro objetivo no es distraer la atención de la gente con swipes infinitos. Un servicio de citas debe cobrar no porque la gente esté sola, sino porque han encontrado la felicidad». — Zeng Xinxun, fundador de Liangpei AI.

Entrevista de IA de 20 minutos y orden estricto

El registro en la aplicación no se limita a rellenar un cuestionario simple. El usuario pasa una entrevista de voz profunda de 20 minutos con la inteligencia artificial y responde a unas 25 preguntas cruciales. El algoritmo analiza psicológicamente el entorno familiar, la visión del mundo, el estilo de vida, el carácter y las expectativas del usuario sobre su futura pareja para crear un perfil digital perfecto.

La regla de oro es — «solo un candidato a la vez». No se permite al usuario chatear con varias personas al mismo tiempo. Hasta que ambas partes no concluyan su comunicación y tomen una decisión, el sistema no propone una nueva pareja. Esto ayuda a centrar la atención en una sola persona y a eliminar la superficialidad.

Tecnología contra la crisis demográfica en China

La aparición de un proyecto así no es casualidad. En los últimos años, las tasas de matrimonio en China han caído drásticamente, y la «fatiga virtual» causada por las aplicaciones habituales se intensifica entre los jóvenes. Liangpei AI intenta restaurar la confianza en la institución del matrimonio mediante la selección por IA y la garantía financiera.

La eficacia del sistema y la viabilidad del modelo de negocio se conocerán plenamente en 2029, cuando finalice el periodo inicial de 3 años y se procesen las primeras reclamaciones de reembolso.

¿Crees que el principio de «reembolso si no hay matrimonio» y la inteligencia artificial pueden ayudar a las personas a encontrar el amor verdadero y una familia sólida? Deja tu opinión en los comentarios.