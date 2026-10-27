Tiranosaurio vivo: Una demostración sensacional en centros comerciales y parques chinos (video)

La industria china de tecnología avanzada y robótica ha captado la atención mundial con otra innovación sorprendente. Los ingenieros del país han trasladado las escenas de la famosa película «Jurassic Park» a la vida real, presentando al público un robot dinosaurio tan realista que es indistinguible de una criatura viva.

Surgiendo de detrás de cortinas especiales en centros comerciales y espacios públicos, este depredador biónico despierta en los espectadores y niños una mezcla de asombro y miedo.

Inteligencia artificial y biónica: ¿Cómo «cobró vida»?

Este proyecto integra los últimos logros de ingeniería creados por las principales empresas de robótica de China (incluidos desarrolladores como Dobot Robotics y LimX Dynamics):

Movimientos naturales y respiración: Este robot biónico no se limita a movimientos mecánicos simples; camina con pasos pesados, su cuerpo sube y baja como si respirara, parpadea y emite siseos y rugidos sordos;

Reconocimiento de personas e interacción: Los sensores y el sistema de inteligencia artificial (IA) integrados en el robot pueden detectar a la multitud circundante: gira la cabeza hacia los espectadores, fija su mirada y reacciona a las instrucciones de sus entrenadores;

Piel de silicona y estructura realista: El revestimiento exterior del dinosaurio está hecho de silicona especial de alta calidad, y el relieve de la piel, el movimiento de los músculos y la estructura de los dientes depredadores recrean completamente la apariencia de un tiranosaurio real.

Cuál es el objetivo: una revolución del entretenimiento y la educación, no militar

Los ingenieros revelaron el objetivo principal y las áreas de aplicación de la creación de estos robots:

Centros de entretenimiento y turismo: Este tipo de producto no está destinado a fines militares o médicos, sino que sirve como una herramienta de atracción para grandes parques temáticos, museos y parques de atracciones (como el famoso parque de dinosaurios de Changzhou);

Educación innovadora: Estas tecnologías visuales son altamente efectivas para enseñar paleontología y el mundo antiguo a la generación joven de una forma interactiva y viva;

Nuevas tendencias en China: Recientemente, se ha vuelto una tendencia popular en los parques chinos vestir a los perros robot de cuatro patas de la empresa Unitree con disfraces de pequeños dinosaurios para jugar con los niños. Ahora, esta tendencia ha evolucionado hasta llegar a robots T-Rex de tamaño completo e impresionantes.

Descripción del dinosaurio robot hiperrealista chino