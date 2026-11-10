La fantástica predicción de Elon Musk: «La IA construirá el castillo que el hombre desee, la pobreza terminará»

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La fantástica predicción de Elon Musk: «La IA construirá el castillo que el hombre desee, la pobreza terminará»

El gigante tecnológico mundial Elon Musk ha anunciado que el desarrollo de la IA y la robótica desencadenará el mayor cambio económico y social en la historia de la humanidad. Destaca que la sinergia entre la superinteligencia digital y los robots humanoides permitirá satisfacer casi total y libremente todas las necesidades materiales de los humanos en un futuro próximo.

Se puede pedir cualquier castillo: las necesidades humanas serán satisfechas sin límites

Según el multimillonario, en la era de la superinteligencia, los límites materiales del hombre desaparecerán: cualquiera que lo desee podrá simplemente pedir un castillo suntuoso, transporte personal o cualquier otro objeto, y el sistema lo creará por completo.

Además, cada ciudadano de la Tierra tendrá garantizado un alto nivel de ingresos y acceso gratuito a servicios de salud varias veces superiores en calidad a los tratamientos médicos más costosos y elitistas actuales. Esto podría llevar a la desaparición de la pobreza y la desigualdad en la sociedad.

Sector y dirección

Trabajo humano tradicional

Pronóstico de superinteligencia de Elon Musk

Régimen de trabajo y productividad

40 horas de trabajo a la semana

Los robots trabajan 24/7 (productividad 5 veces mayor)

Volumen de producción de EE. UU.

Cientos de millones de trabajadores

Solo para cubrir todo el volumen 20–30 millones de robots son suficientes

Adición a la economía mundial

Tasa de crecimiento anual del 2–3 %

Para la economía global sin robots 20–30 % (25 billones $) se sumarán

Nivel de vida social

Estratificación financiera y médica

Cada persona tendrá altos ingresos y acceso a los servicios médicos más avanzados

«La superinteligencia digital y los robots humanoides no son solo una nueva tecnología, son una fuerza poderosa que eliminará por completo la pobreza y la escasez, añadiendo instantáneamente 25 billones de dólares de nuevo valor a la economía mundial».

Elon Musk

Un crecimiento de 25 billones de dólares: ¿Cuándo ocurrirán estos cambios?

Según los cálculos de Musk, incluso sin contar a los robots humanoides, la superinteligencia digital por sí sola aumentará el volumen de la economía mundial entre un 20 y un 30 %. Esto representa aproximadamente 25 billones de dólares en valor añadido.

Un robot humanoide que trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día sin cansarse, puede producir al menos cinco veces más que un humano. Para cubrir todo el volumen industrial y de servicios actual de EE. UU., bastarían entre 20 y 30 millones de robots. El multimillonario enfatiza que esta transformación ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, no en años.

¿Cree que la IA y los robots llevarán a la humanidad a la prosperidad erradicando la pobreza, o provocarán desempleo masivo y dependencia? Deje su opinión en los comentarios.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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