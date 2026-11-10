La fantástica predicción de Elon Musk: «La IA construirá el castillo que el hombre desee, la pobreza terminará»

El gigante tecnológico mundial Elon Musk ha anunciado que el desarrollo de la IA y la robótica desencadenará el mayor cambio económico y social en la historia de la humanidad. Destaca que la sinergia entre la superinteligencia digital y los robots humanoides permitirá satisfacer casi total y libremente todas las necesidades materiales de los humanos en un futuro próximo.

Se puede pedir cualquier castillo: las necesidades humanas serán satisfechas sin límites

Según el multimillonario, en la era de la superinteligencia, los límites materiales del hombre desaparecerán: cualquiera que lo desee podrá simplemente pedir un castillo suntuoso, transporte personal o cualquier otro objeto, y el sistema lo creará por completo.

Además, cada ciudadano de la Tierra tendrá garantizado un alto nivel de ingresos y acceso gratuito a servicios de salud varias veces superiores en calidad a los tratamientos médicos más costosos y elitistas actuales. Esto podría llevar a la desaparición de la pobreza y la desigualdad en la sociedad.