Precios actualizados del iPhone 18 Pro Max: lista completa
Al 28 de octubre de 2026, se han anunciado los precios de los smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los valores varían según la capacidad de almacenamiento, el color del cuerpo y la configuración de la tarjeta SIM. A continuación se presentan los precios de las versiones con E-SIM y las que admiten SIM física más E-SIM.
Precios del iPhone Duo
• 256 GB: 3099 dólares
• 512 GB: 3599 dólares
Versiones E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1539 dólares
• Glacier: 1549 dólares
• Black: 1539 dólares
• Burgundy: 1549 dólares
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 dólares
• 1 TB: 2899 dólares
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Black: 1729 dólares
• Silver: 1739 dólares
• Glacier: 1739 dólares
• Burgundy: 1779 dólares
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1949 dólares
• Silver: 1979 dólares
• Glacier: 1979 dólares
• Burgundy: 1999 dólares
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dólares
Versiones SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 dólares
• Glacier: 1589 dólares
• Black: 1569 dólares
• Burgundy: 1569 dólares
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1849 dólares
• 1 TB: 2799 dólares
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Glacier: 1749 dólares
• Black: 1739 dólares
• Silver: 1739 dólares
• Burgundy: 1769 dólares
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1999 dólares
• Silver: 2029 dólares
• Burgundy: 1999 dólares
• Glacier: 2029 dólares
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Black: 2679 dólares
• Burgundy: 2699 dólares
• Glacier: 2999 dólares
• Silver: 2999 dólares
Los precios indicados corresponden al 28 de octubre de 2026. Los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente, por lo que se recomienda verificar el valor actual antes de realizar la compra.
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