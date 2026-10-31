iPhone Duo, 18 Pro y Pro Max: nueva lista de precios

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iPhone Duo, 18 Pro y Pro Max: nueva lista de precios

Al 31 de octubre de 2026, se han anunciado los nuevos precios de los smartphones de la serie iPhone 18. Los valores varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y el tipo de tarjeta SIM. La versión de 256 GB del iPhone Duo se ofrece a 2899 dólares, mientras que el modelo de 512 GB cuesta 3299 dólares.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1529 dólares
• 256 GB, Glacier: 1529 dólares
• 256 GB, Black: 1529 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1529 dólares
• 512 GB: 1799 dólares
• 1 TB: 2899 dólares

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black: 1699 dólares
• 256 GB, Silver: 1719 dólares
• 256 GB, Glacier: 1739 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1759 dólares
• 512 GB, Black: 1949 dólares
• 512 GB, Silver: 1979 dólares
• 512 GB, Glacier: 1979 dólares
• 512 GB, Burgundy: 1999 dólares
• 1 TB: 2649 dólares

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1539 dólares
• 256 GB, Glacier: 1589 dólares
• 256 GB, Black: 1569 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1569 dólares
• 512 GB: 1839 dólares
• 1 TB: 2799 dólares

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier: 1739 dólares
• 256 GB, Black: 1729 dólares
• 256 GB, Silver: 1729 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1799 dólares
• 512 GB, Black: 1999 dólares
• 512 GB, Silver: 2029 dólares
• 512 GB, Burgundy: 1999 dólares
• 512 GB, Glacier: 2029 dólares
• 1 TB, Black: 2649 dólares
• 1 TB, Burgundy: 2699 dólares
• 1 TB, Glacier: 2999 dólares
• 1 TB, Silver: 2999 dólares

Los precios indicados son válidos para el 31 de octubre. Según la fuente comercial, los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente. Por lo tanto, es necesario verificar el precio actual del modelo seleccionado antes de realizar la compra.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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