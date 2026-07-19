Ubtech presenta Uworld U1, el primer robot humanoide producido en serie del mundo

La famosa empresa china Ubtech ha presentado el modelo Uworld U1, que ha causado un gran revuelo en el mundo de la tecnología. El fabricante afirma que es el primer robot humanoide de tamaño real producido en serie en el mundo. Mientras que la mayoría de los robots actuales están diseñados para entornos industriales, el modelo U1 destaca por haber sido creado para ofrecer compañía humana en el hogar. Así lo informa Ixbt.com informa .

Ubtech ha lanzado varias modificaciones de este dispositivo al mercado. Entre ellas se encuentran el U1 Lite, compuesto solo por la parte superior del cuerpo, el U1 Pro de tamaño completo y la versión U1 Ultra, con una dinámica de movimiento superior. La tarea principal de los robots es interactuar con los humanos y establecer una conexión emocional, proceso en el cual los sistemas de AI analizan la mirada, la voz y las expresiones faciales del interlocutor.

Tecnología que replica la apariencia humana

El Uworld U1 tiene una estructura técnicamente compleja. Según ixbt.com, el robot está equipado con 88 servomotores, lo que le permite replicar el 90 % de los movimientos humanos. También puede mostrar cerca de 300 microemociones, parpadear y, mediante un recubrimiento especial de silicona, imitar los poros y pliegues de la piel humana.

La apariencia del robot se ofrece en dos variantes: el modelo masculino mide 183 cm y pesa 42 kg, mientras que la versión femenina mide 163 cm y pesa 35 kg. Para que la comunicación sea natural, los ingenieros lograron reducir la diferencia entre el habla y el movimiento de los labios a menos de 20 milisegundos.

Sin embargo, durante la presentación se observaron algunas deficiencias. Por ejemplo, la velocidad de respuesta del robot a las preguntas sigue siendo baja. Durante una prueba, cuando un usuario dijo que no se sentía bien, el U1 hizo una larga pausa antes de responder. Esto demuestra que el proceso de toma de decisiones de la AI en tiempo real aún necesita mejoras.

Precios y perspectivas de mercado

Ubtech prometió inicialmente que estos robots ayudarían en el cuidado de ancianos, juegos con niños y tareas domésticas. Pero cuando comenzaron las ventas oficiales, el enfoque principal se centró en la función de robot acompañante. El precio del dispositivo se establece según la versión elegida:

U1 Lite y modelos básicos — desde 119 800 yuanes (aproximadamente 17 655 dólares);

Versión de alta tecnología Ultra — hasta 990 000 yuanes (aproximadamente 145 717 dólares).

Aunque se recibieron más de 13 000 pedidos el primer día de ventas, la mayoría corresponde a compras gubernamentales y espacios de exhibición. Por ahora, el Uworld U1 no es totalmente autónomo como en las películas de ciencia ficción; principalmente puede realizar movimientos simples a baja velocidad y elementos de baile. No obstante, este proyecto se considera el primer paso serio hacia la producción masiva de robots humanoides para el mercado de consumo.