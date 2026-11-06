Comentario inesperado de Mourinho: ¿Fue Cristiano Ronaldo obligado a despedirse de la selección de Portugal?

El exentrenador del Real Madrid, el reconocido técnico portugués José Mourinho, dio su opinión sobre su compatriota y antiguo pupilo, el delantero del Al-Nassr Cristiano Ronaldo y su decisión de poner fin a su carrera en la selección nacional.

Según informa Madrid Xtra, el técnico apodado «The Special One» declaró que respeta la decisión del jugador, aunque dejó entrever claramente que no está satisfecho con la forma en que se produjo esta despedida de la selección.

«Me hubiera gustado que terminara de otra manera»

Mourinho recordó que la leyenda de 41 años aún no se ha retirado del fútbol por completo y que tiene grandes objetivos por delante:

Respeto a la decisión: «Es su decisión personal y hay que respetarla, yo también la respeto. Él aún no ha dejado el fútbol de élite, todavía tiene muchos objetivos que alcanzar», afirmó el técnico;

Tono de pesar: Al mismo tiempo, el entrenador dejó un punto crítico y misterioso en sus palabras: «Solo desearía una cosa: me hubiera gustado que su carrera en la selección nacional terminara de una forma distinta, no como lo que vimos ayer».

La razón oculta: ¿Hay un conflicto con Jorge Jesus?

Desde que se anunció la decisión de Ronaldo, la prensa internacional ha estado llena de informes sobre graves desacuerdos internos detrás de esta despedida:

Conflicto interno: Según algunas fuentes e insiders, Cristiano podría haberse visto obligado a dejar el equipo tras un tenso conflicto y choque de visiones con el seleccionador Jorge Jesus;

La carrera en el club continúa: Aunque el goleador de 41 años ha cerrado su página histórica de 23 años en la selección, seguirá disputando partidos oficiales con el club saudí Al-Nassr.

La indirecta de Mourinho sobre que no fue «como ayer» refuerza las especulaciones entre aficionados y expertos de que Ronaldo se separó de la selección en medio de problemas y sin la despedida solemne que se esperaba.