Comentario inesperado de Mourinho: ¿Fue Cristiano Ronaldo obligado a despedirse de la selección de Portugal?

·153·Deportes
Comentario inesperado de Mourinho: ¿Fue Cristiano Ronaldo obligado a despedirse de la selección de Portugal?

El exentrenador del Real Madrid, el reconocido técnico portugués José Mourinho, dio su opinión sobre su compatriota y antiguo pupilo, el delantero del Al-Nassr Cristiano Ronaldo y su decisión de poner fin a su carrera en la selección nacional.

Según informa Madrid Xtra, el técnico apodado «The Special One» declaró que respeta la decisión del jugador, aunque dejó entrever claramente que no está satisfecho con la forma en que se produjo esta despedida de la selección.

«Me hubiera gustado que terminara de otra manera»

Mourinho recordó que la leyenda de 41 años aún no se ha retirado del fútbol por completo y que tiene grandes objetivos por delante:

  • Respeto a la decisión: «Es su decisión personal y hay que respetarla, yo también la respeto. Él aún no ha dejado el fútbol de élite, todavía tiene muchos objetivos que alcanzar», afirmó el técnico;

  • Tono de pesar: Al mismo tiempo, el entrenador dejó un punto crítico y misterioso en sus palabras: «Solo desearía una cosa: me hubiera gustado que su carrera en la selección nacional terminara de una forma distinta, no como lo que vimos ayer».

La razón oculta: ¿Hay un conflicto con Jorge Jesus?

Desde que se anunció la decisión de Ronaldo, la prensa internacional ha estado llena de informes sobre graves desacuerdos internos detrás de esta despedida:

  • Conflicto interno: Según algunas fuentes e insiders, Cristiano podría haberse visto obligado a dejar el equipo tras un tenso conflicto y choque de visiones con el seleccionador Jorge Jesus;

  • La carrera en el club continúa: Aunque el goleador de 41 años ha cerrado su página histórica de 23 años en la selección, seguirá disputando partidos oficiales con el club saudí Al-Nassr.

La indirecta de Mourinho sobre que no fue «como ayer» refuerza las especulaciones entre aficionados y expertos de que Ronaldo se separó de la selección en medio de problemas y sin la despedida solemne que se esperaba.

Cristiano RonaldoJosé MourinhoAl-NassrJorge JesusPortugal
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Opinión del entrenador: ¿Qué dijo Jorge Jesus sobre la retirada de Ronaldo de la selección?Opinión del entrenador: ¿Qué dijo Jorge Jesus sobre la retirada de Ronaldo de la selección?Ayer 22:23Una gran era llega a su fin: Cristiano Ronaldo se despide de la selección de PortugalUna gran era llega a su fin: Cristiano Ronaldo se despide de la selección de PortugalAyer 16:23Ronaldo no participará en el partido contra PakhtakorRonaldo no participará en el partido contra Pakhtakor31 octubre 08:03Fiesta del fútbol en Taskent: Se espera que Cristiano Ronaldo juegue en el estadio PakhtakorFiesta del fútbol en Taskent: Se espera que Cristiano Ronaldo juegue en el estadio Pakhtakor29 octubre 20:59« Elegir entre Messi o Pelé es cuestión de gustos, pero yo... »: Ronaldo hace una declaración explosiva« Elegir entre Messi o Pelé es cuestión de gustos, pero yo... »: Ronaldo hace una declaración explosiva12 octubre 21:58Vidigal apoya al entrenador en el conflicto entre Ronaldo y JesusVidigal apoya al entrenador en el conflicto entre Ronaldo y Jesus11 octubre 21:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis