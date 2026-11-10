Dakar-2026: Parizoda Talabova logra la primera medalla de Uzbekistán en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Se ha registrado un resultado sin precedentes en la historia del deporte uzbeko durante los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Dakar, capital de Senegal. La campeona de los Juegos Asiáticos de la Juventud 2025, Parizoda Talabova, grabó su nombre con letras de oro en los anales del deporte nacional al ganar la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de jabalina.

Récord personal y podio: la final decisiva en Dakar

En una reñida final de lanzamiento de jabalina, la talentosa atleta uzbeka demostró todo su potencial. Parizoda Talabova lanzó el artefacto a una distancia de 54,68 metros, batiendo su récord personal y asegurando la medalla de plata.

Este éxito tiene un significado verdaderamente histórico: es la primera medalla en atletismo para Uzbekistán en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Indicador / Dato Detalles Atleta Parizoda Talabova Competición y lugar Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar-2026 (Senegal) Deporte / Disciplina Atletismo (lanzamiento de jabalina) Resultado registrado 54,68 metros (nuevo récord personal) Posición alcanzada 2.º lugar (medalla de plata) Logro importante anterior Medalla de oro en los Juegos Asiáticos de la Juventud 2025 Estatus histórico En la historia de los JOJ, para el atletismo uzbeko: primera medalla

«El lanzamiento de 54,68 metros de Parizoda Talabova no solo es un récord personal, sino un resultado histórico que demuestra el nuevo nivel del atletismo uzbeko en el escenario juvenil mundial».

17 años de espera y una historia renovada

El deporte uzbeko llevaba muchos años esperando un éxito global de este nivel en el lanzamiento de jabalina. Hace exactamente 17 años, en 2009, durante el campeonato mundial sub-18 en Bressanone (Italia), nuestra talentosa atleta Anastasiya Svechnikova registró una marca de 53,25 metros y subió a lo más alto del podio.

Años después, Parizoda Talabova superó significativamente esta marca y demostró una vez más al mundo la fuerza de la escuela de atletismo de Uzbekistán en los JOJ.

¿Crees que Parizoda Talabova podrá subir al podio en los Juegos Olímpicos de verano absolutos en el futuro? ¡Deja tus mensajes de apoyo a nuestra heroína en los comentarios!