Científicos chinos crean una tecnología para grabar 50 terabytes en un solo DVD

Investigadores de la Universidad de Shanghái han logrado un avance significativo en el campo del almacenamiento óptico de datos. Según informa Ixbt.com, la tecnología de grabación óptica multidimensional que han desarrollado permite registrar 1024 estados simultáneamente en un solo punto tridimensional, en lugar de los dos estados tradicionales. Esto permite codificar 10 bits de información por punto. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Como referencia, en el almacenamiento convencional, cada celda solo puede contener dos estados: «0» o «1», es decir, un solo bit de información. La nueva tecnología aumenta drásticamente la capacidad de almacenamiento del punto al permitir distinguir 1024 gradaciones diferentes. Como resultado, se ha logrado aumentar significativamente la densidad de almacenamiento sin necesidad de reducir el tamaño de los puntos o aumentar el número de capas.

Oportunidades futuras y alta fiabilidad

Según las estimaciones iniciales de los expertos, utilizando la configuración actual del sistema, sería teóricamente posible almacenar unos 50 terabytes de datos en un soporte del tamaño de un DVD. Se destaca especialmente que la fiabilidad de lectura es superior al 99,99 %.

Otra ventaja importante de este desarrollo es que se basa en una arquitectura de un solo haz. La mayoría de los sistemas de memoria óptica de alta densidad utilizan dos haces láser que requieren una alineación y estabilización precisas. Los investigadores chinos lograron realizar los procesos de escritura y lectura utilizando un solo haz, lo que simplifica considerablemente el sistema óptico.

Perspectivas en petabytes

Según los investigadores, el potencial de la tecnología va más allá de los logros actuales. Si la distancia entre capas se reduce de 5 micrómetros a 1 micrómetro y el número de estados distinguibles alcanza las decenas de miles, la capacidad teórica de un disco del tamaño de un DVD podría llegar a unos 2,5 petabytes de datos.

Se espera que esta innovación abra nuevas puertas en los procesos de archivo, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos en el futuro. Tal modernización de los discos ópticos podría marcar un punto de inflexión en el mercado del almacenamiento de datos digitales a largo plazo.