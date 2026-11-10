Tumbados bajo los cascos de las vacas: El polémico ritual de Govardhan Puja en la India (vídeo)

Tras Diwali, la famosa «fiesta de las luces» en la India, se celebró ampliamente el ritual de Govardhan Puja (también llamado Annakut) para agradecer a la naturaleza y honrar al dios Krishna en la tradición hindú. Mientras cientos de miles de personas acudieron a los templos, en algunas regiones se llevaron a cabo antiguas tradiciones sorprendentes y extremadamente peligrosas.

Bajo los cascos de las vacas: Un símbolo único de «bendición»

Una de las imágenes más polémicas que circulan en las redes sociales muestra a hombres tumbados boca abajo en medio de la calle, mientras una manada de vacas y toros decorados pasa por encima de ellos.

En el hinduismo, las vacas son sagradas y ese día se adornan especialmente con guirnaldas, pinturas de colores y plumas de pavo real. Según la creencia, ser pisado por estos animales sagrados trae felicidad, riqueza y curación de enfermedades. Por ello, muchos hombres deciden voluntariamente y sin miedo participar en este peligroso paso.

Aspecto del ritual Significado tradicional Práctica actual Carrera/pisoteo de animales Purificación de pecados y petición de bendiciones La gente se tumba en el suelo, la manada decorada corre sobre ellos «Montaña de comida» (Annakut) Gratitud por los dones de la naturaleza Se apilan 56 o 108 tipos de platos vegetarianos en los templos Maqueta simbólica de montaña Glorificación de la colina sagrada de Govardhan Se construye una montaña de estiércol y arcilla en patios y calles, decorada con flores Veneración de los animales Respeto y homenaje a las vacas Se lavan, se pintan y se les dan dulces y comida especial

«La creencia de que el cuerpo y el lugar tocados por las vacas, consideradas sagradas, se purifican y que todo mal se aleja, ha permitido que este ritual extremo perdure durante siglos».

El paraguas de siete días: Leyenda y secreto de Annakut

Las raíces del ritual se remontan a antiguas leyendas indias. Según los relatos, los habitantes del pueblo de Vrindavan adoraban antiguamente a Indra, el dios de la lluvia. Sin embargo, el joven Krishna explicó a la gente que debían agradecer a la montaña Govardhan, es decir, a la naturaleza, que les proporcionaba agua, pastos verdes y refugio. Furioso, Indra envió fuertes lluvias e inundaciones al pueblo. Para salvar a los habitantes y a los animales, Krishna levantó la montaña Govardhan con el dedo meñique de su mano izquierda, como un paraguas, y la sostuvo durante siete días.

Después de que la gente se refugiara bajo la montaña, Indra reconoció su derrota. Por ello, como muestra de gratitud hacia Krishna durante la fiesta, se prepara una montaña de comida compuesta por 56 o 108 productos vegetales, llamada «Chappan Bhog», que luego se distribuye a todos los peregrinos.

¿Cree que tales tradiciones peligrosas en el marco de la diversidad cultural y religiosa deben preservarse, o la seguridad humana debe ser lo primero? Exprese su opinión en los comentarios.