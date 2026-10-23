Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?

Bajo el liderazgo de Elon Musk, Tesla ha vuelto a sacudir el mundo automotriz con los detalles de su proyecto más sensacional y esperado: la nueva generación del superdeportivo Roadster .

Presentado el 15 de octubre de 2026, las capacidades tecnológicas de este coche eléctrico superan con creces los límites de los hiperdeportivos tradicionales: motores de aire comprimido, aceleración de 0 a 100 km/h en menos de un segundo e incluso una capacidad de «maniobra aérea» a corto plazo.

Sin embargo, un análisis publicado por la reconocida revista científica Naked Science plantea una pregunta crucial: ¿puede este costoso superdeportivo de rendimiento asombroso resolver los serios problemas de competitividad de Tesla en el mercado masivo?

Sistema de aire comprimido: ¿cómo «vuela» el coche?

El aspecto más sensacional del nuevo Roadster radica en su combinación de tecnologías espaciales y aerodinámicas:

Toberas de reacción y maniobras: El aire comprimido de tanques de alta presión se expulsa con gran fuerza a través de toberas especiales situadas en la parte delantera, trasera y bajo el coche. No se trata de un vuelo de larga distancia como un avión, sino que permite al vehículo realizar maniobras como saltos cortos o incluso rotaciones en el aire;

Fuerza de apoyo mediante ventiladores: Potentes ventiladores bajo la carrocería succionan el aire, aumentando drásticamente la fuerza de apoyo (downforce). Esto garantiza un agarre perfecto de los neumáticos al asfalto en las curvas.

Dinámica increíble: 0,59 segundos y carga gravitacional

Las especificaciones técnicas presentadas baten récords de hiperdeportivos:

Aceleración de cohete: El modelo estándar pasa de 0 a 97 km/h en solo 0,81 segundos . La versión extrema Rocket cubre esta distancia en un tiempo asombroso de 0,59 segundos ;

Carga física extrema: Durante tal aceleración, la presión gravitacional sobre el cuerpo del conductor alcanza 3,4 g en el modelo estándar, y 4,6 g en la variante Rocket. Esto equivale a la carga que soportan los pilotos de combate o astronautas, exigiendo una preparación física específica del conductor;

Potencia y autonomía: La potencia del motor es de 1 megavatio, con una capacidad de batería de 150 kWh. La carga del 15 % al 85 % toma 10 minutos, con una autonomía de al menos 480 km y una velocidad máxima superior a 370 km/h.

(Cabe señalar que estas cifras son datos de presentación y aún no han sido confirmadas por pruebas independientes en pista).

Producción en serie y obstáculos esperados

La llegada del Roadster a las líneas de producción está prevista para 2028 . Sin embargo, el proyecto enfrenta varios desafíos:

Precio y público objetivo: El precio inicial de 250 000 dólares mencionado no es definitivo. Si el precio aumenta, podría convertirse en un juguete para coleccionistas (como el Cybertruck, mucho más caro de lo esperado);

Autorizaciones legales: Es incierto cómo evaluarán las autoridades de seguridad la circulación en vías públicas de un coche con toberas de aire comprimido y sistema de aceleración a reacción.

El problema principal: expansión china y escasez de coches eléctricos asequibles

La conclusión principal de la experiencia de Naked Science es que, mientras Tesla impresiona al público con sus superdeportivos, la posición de la empresa en el mercado masivo se ve amenazada:

Competencia china: Los fabricantes chinos lanzan cada día nuevos vehículos eléctricos de calidad, y sobre todo asequibles, desplazando a Tesla de los mercados globales;

Riesgo de estrategia errónea: El autor critica a Tesla por su excesiva atención a los complejos robotaxis y superdeportivos costosos en lugar de nuevas plataformas asequibles y populares. La introducción del transporte autónomo enfrenta numerosos obstáculos legales, económicos y técnicos.

El Roadster podría ser la cima de la ingeniería de Tesla. Pero el destino futuro de la empresa no depende de estos superdeportivos, sino de la rapidez con la que pueda adaptar estas tecnologías avanzadas a coches asequibles destinados al gran público.