Xiaomi presenta un nuevo calentador de grafeno

La marca Xiaomi ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para su nuevo calentador compacto y asequible en su plataforma de crowdfunding Youpin: el Mijia Graphene Heater C. Según ixbt.com, este producto innovador se lanza al mercado por un precio equivalente a solo 25 dólares y destaca por sus capacidades de calentamiento rápido. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El nuevo dispositivo está fabricado en un cuerpo blanco minimalista típico de los equipos Mijia, con unas dimensiones de 175×175×472 milímetros y un peso aproximado de 1,65 kilogramos. En la parte superior del calentador hay un práctico regulador de temperatura, mientras que en la parte trasera se oculta un asa especial para facilitar su transporte.

Gracias a sus pequeñas dimensiones, los usuarios pueden instalar este calentador no solo en el suelo, sino también directamente sobre el escritorio. En el mercado chino, este gadget tiene un precio inicial de 179 yuanes, es decir, unos 25 dólares estadounidenses.

Tecnología de calefacción y funcionalidad

La principal característica constructiva de este modelo es su sistema de rotación. El cuerpo puede girar automáticamente en un ángulo de 80 grados hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que ayuda a distribuir el calor de manera uniforme por toda la habitación.

El panel frontal del dispositivo está equipado con una amplia salida de aire curva y una estructura microperforada. Según el fabricante, este diseño evita que el aire caliente golpee un solo punto, asegurando una distribución suave y uniforme.

La base del Mijia Graphene Heater C consiste en un moderno elemento calefactor de grafeno y un ventilador de corriente continua de alto par. Según la empresa, el dispositivo comienza a calentar en solo 3 segundos después de encenderse.

Potencia y opciones de seguridad

La potencia máxima del calentador es de 2000 vatios, y también se incluye un modo económico de 1200 vatios para los usuarios. Xiaomi destaca que el dispositivo es capaz de calentar rápidamente una habitación en unos 10 minutos.

Otra ventaja del elemento calefactor principal es que genera radiación infrarroja lejana adicional. Esto se considera una comodidad importante para crear un ambiente cálido y acogedor en el hogar durante la temporada de frío.