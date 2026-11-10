Prisión y desguace: ¿Cómo combate Kuwait las carreras callejeras?

El Estado de Kuwait ha comenzado a aplicar las medidas punitivas más estrictas del mundo contra los conductores que causan caos en las carreteras, practican drift y organizan carreras callejeras ilegales. Durante una reciente operación especial, el Ministerio del Interior de Kuwait no solo confiscó los vehículos de los infractores, sino que los trituró bajo una prensa industrial ante la mirada de sus dueños.

5 coches bajo la prensa: ¿Cómo se ejecutó el castigo?

Se informó que, con el fin de garantizar la seguridad vial y servir de ejemplo a quienes amenazan la vida de los ciudadanos, 5 vehículos confiscados fueron llevados a una planta de reciclaje de metales. Mediante una potente prensa hidráulica, los coches fueron reducidos a chatarra en cuestión de segundos.

Los propietarios de los vehículos fueron detenidos en el lugar y trasladados a la prisión central hasta que se dicte sentencia. Ahora, no solo han perdido sus preciados vehículos, sino que enfrentan largas penas de prisión y fuertes multas.

Medida / Orden Detalles de la operación en Kuwait Tipo de infracción Carreras callejeras, drift y maniobras peligrosas Vehículos sancionados 5 coches destruidos totalmente en una planta metalúrgica Destino de los conductores Detenidos y encarcelados en la prisión central hasta el juicio Base legal Artículo 33 de la Ley de Tráfico de Kuwait Objetivo de la medida Confiscación, destrucción del vehículo y ejemplo para la sociedad

« Según la legislación kuwaití, los conductores que convierten las carreteras en pistas de carreras ya no pueden librarse con una multa: el vehículo peligroso es confiscado y destruido por el Estado ».

Base legal y señal pública

Esta medida no es una decisión aleatoria, sino que cuenta con una base jurídica sólida. Según el artículo 33 de la Ley de Tráfico de Kuwait, los vehículos de quienes practiquen drift o organicen carreras ilegales, poniendo en peligro la vida de las personas, serán confiscados a favor del Estado y destruidos.

La policía de Kuwait publica activamente en redes sociales los videos del momento en que los coches son triturados. Con esto, las autoridades envían un mensaje claro a otros conductores: la imprudencia en las calles conlleva no solo la pérdida de la libertad, sino también la pérdida definitiva de su vehículo.

¿Cree que este método radical de destruir los coches de los infractores es eficaz para reducir las carreras callejeras? Deje su opinión en los comentarios.