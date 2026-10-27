Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max

·128·Tecnología
Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max

Hoy se han anunciado los precios de los smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los valores varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y el tipo de tarjeta SIM. Se han establecido precios específicos para las versiones E-SIM + E-SIM y SIM + E-SIM. Según la información publicada, la versión de 256 GB del iPhone Duo se ofrece a 3199 dólares, y la versión de 512 GB a 3799 dólares.

Precios del iPhone Duo

• 256 GB: 3199 dólares

• 512 GB: 3799 dólares

Versiones E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 dólares

• Glacier: 1549 dólares

• Black: 1549 dólares

• Burgundy: 1549 dólares

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 dólares

• 1 TB: 2899 dólares

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Black: 1729 dólares

• Silver: 1739 dólares

• Glacier: 1739 dólares

• Burgundy: 1779 dólares

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1999 dólares

• Silver: 2019 dólares

• Glacier: 1999 dólares

• Burgundy: 2059 dólares

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dólares

Versiones SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 dólares

• Glacier: 1579 dólares

• Black: 1579 dólares

• Burgundy: 1579 dólares

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1859 dólares

• 1 TB: 2799 dólares

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Glacier: 1749 dólares

• Black: 1739 dólares

• Silver: 1739 dólares

• Burgundy: 1769 dólares

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 2049 dólares

• Silver: 2079 dólares

• Burgundy: 2059 dólares

• Glacier: 2049 dólares

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Black: 2679 dólares

• Burgundy: 2699 dólares

• Glacier: 2999 dólares

• Silver: 2999 dólares

Los precios pueden cambiar diariamente. Por ello, es necesario confirmar el valor vigente con el vendedor antes de realizar la compra.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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