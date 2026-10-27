Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Hoy se han anunciado los precios de los smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los valores varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y el tipo de tarjeta SIM. Se han establecido precios específicos para las versiones E-SIM + E-SIM y SIM + E-SIM. Según la información publicada, la versión de 256 GB del iPhone Duo se ofrece a 3199 dólares, y la versión de 512 GB a 3799 dólares.
Precios del iPhone Duo
• 256 GB: 3199 dólares
• 512 GB: 3799 dólares
Versiones E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 dólares
• Glacier: 1549 dólares
• Black: 1549 dólares
• Burgundy: 1549 dólares
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 dólares
• 1 TB: 2899 dólares
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Black: 1729 dólares
• Silver: 1739 dólares
• Glacier: 1739 dólares
• Burgundy: 1779 dólares
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1999 dólares
• Silver: 2019 dólares
• Glacier: 1999 dólares
• Burgundy: 2059 dólares
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dólares
Versiones SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 dólares
• Glacier: 1579 dólares
• Black: 1579 dólares
• Burgundy: 1579 dólares
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1859 dólares
• 1 TB: 2799 dólares
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Glacier: 1749 dólares
• Black: 1739 dólares
• Silver: 1739 dólares
• Burgundy: 1769 dólares
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 2049 dólares
• Silver: 2079 dólares
• Burgundy: 2059 dólares
• Glacier: 2049 dólares
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Black: 2679 dólares
• Burgundy: 2699 dólares
• Glacier: 2999 dólares
• Silver: 2999 dólares
Los precios pueden cambiar diariamente. Por ello, es necesario confirmar el valor vigente con el vendedor antes de realizar la compra.
Comentarios 0
…