Le prix du Bitcoin chute à 62 000 USD : Des milliards de dollars liquidés

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Le prix du Bitcoin chute à 62 000 USD : Des milliards de dollars liquidés

Une forte baisse a été observée sur le marché des cryptomonnaies : le prix du Bitcoin est tombé à 62 000 USD. Suite à cette chute, des positions longues d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été liquidées sur les marchés à terme, intensifiant la pression vendeuse. Coindesk.com rapporte .

Selon les analystes, une telle volatilité du prix du Bitcoin suscite l'inquiétude des investisseurs. Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière a considérablement diminué, impactant négativement non seulement la principale cryptomonnaie, mais aussi les prix de l'Ethereum et d'autres altcoins.

La vague de liquidations a principalement touché les traders utilisant un effet de levier élevé. Selon les données des bourses, le volume des positions clôturées automatiquement en raison de la baisse inattendue du Bitcoin a atteint un niveau record ces derniers mois.

Les participants au marché surveillent actuellement de près les décisions de la Fed et les indicateurs économiques mondiaux. Alors que le marché crypto maintient sa corrélation avec les marchés financiers traditionnels, notamment les indices Nasdaq et S&P 500, le seuil psychologique de 60 000 USD reste un point de support clé pour le Bitcoin.

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Laylo
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